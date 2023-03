Prefeitura oficializa entrega de Residência Inclusiva

Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Marcelo Deck Na segunda-feira, 6/3, a Prefeitura de Osasco oficializou a entrega da Residência Inclusiva, que fica na Rua Manoel Saraiva, 188 – na Vila Campesina. Acompanhado do secretário de Assistência Social, José Carlos Vido, o prefeito Rogério Lins fez uma visita ao serviço. A Residência Inclusiva é uma unidade que oferta Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas de 18 a 60 anos, com algum tipo de deficiência. Geralmente, os assistidos não dispõem de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar. Eles moram na residência, e recebem todo cuidado de uma equipe técnica composta por psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e cuidadores. “Esse local é muito importante, porque nos ajuda a cuidar com muito amor e carinho daqueles que mais precisam”, comentou o prefeito Rogério Lins. A Residência Inclusiva tem capacidade para atender até 10 pessoas. Os conviventes são encaminhados pelo CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

Conteúdo oficial – Verificado

