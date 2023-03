Câmara parabeniza entrega da Unidade de Saúde do Jardim Bonança

Por Charles Nisz. Durante a 8ª Sessão Ordinária de 2023, realizada na manhã desta terça (7), a Moção de Aplauso 48/2023 parabenizou o prefeito Rogério Lins (Podemos) pela entrega da Unidade Básica de Saúde do Jardim Bonança. A proposta foi do vereador Michel Figueiredo (Podemos). “O maior bem do ser humano é a saúde, ainda mais em seu âmbito preventivo. Nesse sentido, a iniciativa da Prefeitura em construir uma UBS na região é excelente. A Secretaria de Saúde realizou estudos e viu a necessidade de um equipamento no Jardim Bonança”, complementou Figueiredo. Zé Carlos do Santa Maria (Patriota) abordou o trabalho das equipes de gestão e dos assessores da Secretaria de Saúde: “Assim como aqui na Câmara, o trabalho dos assessores é fundamental para viabilizar estudos para a construção de novas UBS”. A nova unidade terá 741 metros de área construída, 16 salas para consultórios, 6 banheiros, fraldário e sala de vacinação. A entrega da unidade do Jardim Bonança está prevista para o mês de março de 2023. O presidente da Câmara de Osasco, o vereador Carmônio Bastos (Podemos), endossou a moção e também a fala de José Carlos: “É um projeto que contou com a aprovação dessa Casa e foi muito bem planejado. Meus parabéns às equipes de gestão da Saúde municipal”. Já o vereador Pelé da Cândida (MDB) parabenizou Figueiredo pela moção: “Quando temos saúde, temos tudo. Você já trabalhou na Saúde e chegou aqui por méritos. Parabéns ao prefeito também pela construção dessa UBS, que desafoga prontos-socorros e hospitais”. “Quero parabenizar o prefeito pela construção da UBS do Jardim Bonança. Essa foi uma promessa de campanha feita pelo Rogério Lins no bairro. É muito salutar ver essa promessa de campanha cumprida”, disse o vereador Paulo Júnior (PP).

