Câmara reconhece trabalho de diretor do Departamento de Estratégia em Saúde

Por Ana Luisa Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini. Durante os períodos mais críticos da pandemia da Covid 19, enquanto muitos profissionais podiam fazer home-office, os profissionais da saúde estavam na linha de frente colocando suas próprias vidas em risco para salvar outras vidas. Um desses profissionais é Felipe Paschoal, diretor de Estratégia em Saúde, responsável pelas equipes de fisioterapia na rede municipal. O trabalho desenvolvido por Paschoal foi aplaudido pelos parlamentares através da Moção de Aplauso proposta pelo vereador Batista Comunidade (Avante), durante a 8ª Sessão Ordinária, realizada nesta terça-feira (7). “Todos os vereadores já tiveram vontade de apresentar essa moção em homenagem à competência do Felipe à frente dos trabalhos de fisioterapia. Fiz questão de fazer essa moção em reconhecimento ao trabalho dessa equipe. Obrigado Felipe pelo seu trabalho”, comentou Batista Comunidade. Ribamar Silva aproveitou para parabenizar Felipe e desejar boa sorte ao fisioterapeuta. “Parabéns Felipe pelo seu trabalho e boa sorte também nos seus planos políticos”, afirmou Silva. Presidente da Câmara Municipal, Carmônio Bastos, reforçou a importância do trabalho de Felipe à frente da organização dos trabalhos em fisioterapia, especialmente durante a pandemia da Covid 19. “No período do Covid suas ações ajudaram a salvar muitas vidas. Nossa gratidão a todos os profissionais que estão lá na ponta ajudando a melhor a saúde, a todos os que trabalham incansavelmente pela saúde da cidade”, concluiu Bastos. A Moção de Aplauso foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Batista Comunidade apresentou mais duas Moções, também aprovadas por unanimidade. De aplauso aos organizadores da 1ª edição do Tony Fest e à Igreja Adventista do Sétimo Dia, pelo belíssimo trabalho que faz com jovens de 10 a 15 anos, através dos Desbravadores. “Essa moção é tão importante quanto as demais moções que reconhecem o trabalho de ONGs, igrejas, que colaboram com o desenvolvimento de ações em prol da sociedade. O Trabalho que essas pessoas fazem contribuem para a formação de cidadãos com valores”, afirmou Batista. MULTIMÍDIA »» FOTOS | VÍDEO

