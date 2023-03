Parlamentares repudiam fala de vereador de Caxias da Sul

Por Ana Luisa Rodrigues. A fala xenofóbica proferida pelo vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul (RS), foi tema da Moção de Repúdio proposta por Carmônio Bastos (Podemos) e apresentada durante a 8ª Sessão Ordinária, realizada na manhã desta terça-feira (07). “Eu não vou dar palanque para esse senhor. O que eu sinto por essa pessoa é pena. Quero falar para esse senhor que nós, baianos, somos trabalhadores, gostamos de carnaval e de música. Também gostamos de músicas gaúchas. Acho que seria prudente esse senhor sair um pouco e visitar esse Brasil”, comentou Carmônio Bastos, valorizando a importância dos baianos. Bastos lembrou que na Câmara Municipal há dois parlamentares baianos, além de outros nordestinos e muitos descendentes de nordestinos. “Em pleno século 21 ouvir uma fala de um parlamentar que não representa o pensamento da maioria das pessoas é triste. Felizmente a Câmara Municipal de Caxias já acatou o pedido de cassação desse senhor”, afirmou o presidente Carmônio. “O país não permite mais nenhum tipo de discriminação de nenhuma forma”. Ribamar Silva (PSD), vice-presidente da Casa, complementou a fala de Carmônio Bastos, afirmando que a Câmara repudia a fala do vereador gaúcho e apontando que o parlamentar gaúcho deveria ter sido mais sensato. Pelé da Cândida (MDB) também se manifestou em relação à fala do gaúcho. “É com muita tristeza que vejo um cidadão que ganha dinheiro público falando o que falou dos baianos. As pessoas podem não ter percebido, mas nos nossos documentos está escrito: ‘válido por todo território nacional’. Significa que somos um só”, declarou Pelé, que recordou que parte do Sul do país já manifestou interesse em se tornar independente do país. “É muito triste ver isso acontecer porque muitos não respeitam o Brasil, ganham seu sustento aqui e não respeitam esse país”, lamentou o vereador, ao falar sobre a morte de muitos baianos que contribuíram para a construção do país. “Desses pilares, das pontes que nós fizemos no país ao longo dos anos, muitas das bases foram feitas por baianos, muitos contribuíram com a vida na construção desse país” relembrou Pelé da Cândida. A Moção de Repúdio foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares. MULTIMÍDIA »» FOTOS | VÍDEO

