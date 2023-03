Câmara de Osasco promove café da manhã para servidoras

Por Ana Luisa Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini. O Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira, dia 8 de Março, começou de forma especial para as servidoras da Câmara Municipal de Osasco. Um café especial, em homenagem às mulheres, foi oferecido pela Casa de Leis em reconhecimento ao trabalho e à dedicação das servidoras da Casa. O presidente da Câmara de Osasco, Carmônio Bastos (Podemos), parabenizou a todas as servidoras pelo trabalho que cada uma desenvolve dentro dos departamentos da instituição e reforçou que o gabinete da presidência está aberto para todas, além de reconhecer que as mulheres são força fundamental para o desenvolvimento da sociedade. “Parabéns a todas pelos 365 dias do ano, pelo trabalho, mas principalmente por tudo o que vocês representam para a sociedade. Mulheres são os pilares da sociedade, das famílias, de todos os lugares. Mulheres são inteligentes, resilientes, capazes e fortes. A Câmara agradece pelo trabalho de vocês”, declarou Bastos, que também comentou o papel do Legislativo no combate ao feminicídio. “Os dados alarmantes sobre feminicídio também são resultados de nossas ações e nós parlamentares precisamos lutar para reduzir os danos provocados pelo racismo, misoginia e machismo”. Carmônio Bastos também elogiou o papel desempenhado pelas cinco mulheres que compõem o quadro de parlamentares em Osasco: Cristiane Celegato (Republicanos), Elsa Oliveira (Podemos), Juliana da Ativoz (PSOL), Ana Paula Rossi (PL) e Lúcia da Saúde (Podemos). “Elas são importantes dentro de cada projeto, de cada debate, por tudo o que representam”, disse. Empossando na última terça-feira (7), o vereador-suplente Eron Silveira (PDT) lembrou que esta também é uma data que representa a luta das mulheres trabalhadoras. “É um momento para a gente recordar das lutas das mulheres trabalhadoras. Lugar de mulher é onde ela quiser e isso tem de ser um mantra para todos nós. O machismo acha que os homens são melhores e o feminismo luta pela igualdade de gênero, uma luta secular. Precisamos tomar cuidado para que o machismo amanhã não seja mais um caso de feminicídio”, afirmou Eron, que também reforçou a luta da Câmara de Osasco para redução dos casos de feminicídio. José Carlos Santa Maria (Patriota) frisou o quanto as mulheres contribuem para melhorar os trabalhos do Legislativo. “A Câmara segue seu papel, com a força das mulheres, para que todas possam dizer que trabalham na melhor câmara do Brasil”, afirmou Santa Maria. Citando o cantor e compositor Erasmo Carlos, falecido recentemente, o vereador Joel Nunes (Republicanos) falou sobre a força do sexo frágil. “Dizem que mulher é sexo frágil, mas não é, como dizia Erasmo Carlos. A mulher é forte, cuida do marido, do filho, da casa, do trabalho e tem coração forte para ajudar outras pessoas. Mulher é puro sentimento”, comentou Joel Nunes. Representando o vice-presidente da Câmara de Osasco, vereador Ribamar Silva (PSD), Níveo Lourenço agradeceu a dedicação de todas as servidoras. “Em nome de Ribamar Silva, agradeço a todas pelo trabalho e dedicação”. Rodrigo Gansinho (PL), que assumirá uma cadeira definitiva na Câmara de Osasco na próxima semana — devido a ida de Rogério Santos (MDB) para a Assembleia Legislativa —, também agradeceu a todas as mulheres presentes. Cristiane Celegato (Republicanos) afirmou que é uma honra e privilégio atuar ao lado de parlamentares que respeitam as mulheres e fez uma brincadeira com os colegas. “Deus criou o homem, olhou e disse: ‘dá para melhorar’. E assim criou a mulher. Mulher é a essência do amor e da paciência. Parabéns a todas as mulheres, pela força, pelo trabalho e pela dedicação”, concluiu a parlamentar. GALERIA DE FOTOS (breve)

