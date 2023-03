Representante do Bolsa Atleta é vice-campeão de powerlifting

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação O atleta de supino Rogério Almeida de Sousa, 27 anos, representante do Bolsa atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco, participou do Campeonato Brasileiro de Powerlifting Clássico, sagrando-se vice-campeão. O evento, que ocorreu entre 01 e 05/03, na Sociedade Recreativa e de Esportes de Ribeirão Preto, reuniu 220 atletas. A organização informou que, além de reunir os melhores atletas do país, o campeonato serve como seletiva para os eventos internacionais da Federação Sulamericana de Powerlifting (Federacion Sudamericana de Powerlifting – Fesupo) e da Federação Internacional de Powerlifting (International Powerlifting Federation – IPF). O powerlifting é um esporte de força, cujo objetivo do atleta é levantar o maior peso possível em cada um dos movimentos: agachamento, supino e o levantamento terra. O atleta osasquense participou na categoria até 120kg e levantou 210 kg, consagrando vice-campeão brasileiro no Powerlifiting Em 2021, Rogério foi campeão brasileiro de Powerlifting e recordista do Sul-Americano na categoria 105 Kg, realizado em Guayaquil, no Equador. No mesmo ano, em fevereiro, em São Bento do Sul, Santa Catarina, foi bicampeão brasileiro de supino (levantamento de peso) na categoria 105 kg. “Estou muito feliz em representar Osasco. Agradeço ao prefeito e ao secretário de esporte por ter a oportunidade de fazer parte do bolsa atleta”, disse Rogério. “Parabéns ao atleta que mais uma vez se destacou na competição”, elogiou o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.

Conteúdo oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.