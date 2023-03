Osasquense vence três competições de supino

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação Adriano Mutante, 38 anos, representante do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco, venceu três competições de supino na categoria de 110 a 120 quilos. No dia 12/02, ele participou da Copa Osasco GPC (Competição profissional), na academia Dragonmutante, com outros três atletas. Mutante conseguiu levantar 220 kg e sagrou-se campeão. Em outras duas competições, Mutante também levou a melhor. Em 26/02, no Campeonato de Halterofilismo de Conchal, em São Paulo, ele levantou 220 kg, superando o segundo e terceiro lugares, que levantaram 160 kg e 140 kg. O atleta repetiu a façanha dia 05/03, levantando novamente 220 kg no Campeonato V10 GYM, sagrando-se campeão da categoria. O atleta acumula 186 títulos entre amadores e profissionais. Além do tricampeonato Brasileiro de Bench Press, há os títulos de tricampeão paulista (2022) após levantar 220 quilos, trinta a mais que seu adversário, e 2º maior atleta coeficiente de Bench Press. Ou seja, o atleta consegue levantar mais que o próprio peso corporal. Em 2021, foi eleito o melhor atleta Bench Press pela Federação GPC Brasil.

Conteúdo oficial – Verificado

