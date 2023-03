Parte do teto do Osasco Plaza Shopping desaba

Não há informações sobre vítimas – Atualizada em 08/03/2023 15:10

Uma parte do teto do Osasco Plaza Shopping desabou hoje; eram 14:50 horas.

O corredor lateral do cinema, próximo da saída norte da praça de alimentação, teve um segmento completo da parte estrutural derrubada. O desabamento foi precedido de grande vazamento de água. Os sinais de que algo grave estava acontecendo teriam permitido a evacuação do local.

Não há informações sobre vítimas até o momento. O corpo de bombeiros foi acionado e cerca de 10 viaturas foram enviadas ao local.

Nas imagens circulando em redes sociais, é possível ver veículos do estacionamento -no piso superior- caídos no corredor, em frente ao restaurante KFC e entrada do cinema.

O Osasco Plaza Shopping se tornou mundialmente conhecido no ano de 1996 após grande explosão, que matou 46 pessoas e deixou centenas de feridos. Inaugurado no ano anterior, os processos envolvendo as indenizações se arrastaram por mais de uma década, com um verdadeiro “jogo de empurra” entre a companhia de gás e os controladores do shopping.

