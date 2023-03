Desempregados de Osasco terão passe emprego para buscar recolocação no mercado de trabalho

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

A Prefeitura de Osasco realizou terça-feira, 7/3, o lançamento do programa Passe Emprego, destinado a moradores do município desempregados e aos alunos que participam dos cursos de qualificação profissional da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre).

A cerimônia aconteceu na sala de reunião anexa ao gabinete do prefeito Rogério Lins, que acompanhou o evento juntamente com a vice-prefeita Ana Maria Rossi, o secretário da Pasta, Gelso de Lima, demais secretários municipais, vereadores, representantes de sindicatos de trabalhadores e de empresas de ônibus da cidade.

Terão direito ao benefício (um Cartão Bem das linhas municipais com direito a quatro passagens) munícipes que já tenham cadastro ou que venham a se cadastrar para vagas de emprego em qualquer uma das três unidades do Portal do Trabalhador da cidade. Receberão o cartão os desempregados que forem chamados pelo Portal para processo seletivo das empresas recrutadoras. O candidato a uma vaga de emprego receberá uma carta de encaminhamento para as entrevistas juntamente com o cartão, disponibilizado pelas empresas de ônibus municipais em parceria com a Prefeitura. O benefício, segundo a Setre, entra em vigor nos próximos dias.

No caso dos alunos que participam dos cursos de qualificação da Setre, serão disponibilizadas no Cartão Bem 10 passagens, uma de ida e outra de volta, já que as aulas acontecem cinco dias da semana.

Caso a pessoa seja encaminhada para entrevista de emprego e não compareça, a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda será informada pela empresa sobre o não comparecimento do candidato e o cartão, que é numerado, será automaticamente bloqueado. O bloqueio será solicitado pela Setre às empresas de ônibus.

Conforme explicou Gelso de Lima durante a cerimônia, a iniciativa da Prefeitura foi pensada porque verificou-se que muitas pessoas recebiam encaminhamento para o processo seletivo das empresas e não compareciam porque não tinham dinheiro para a passagem de ônibus.

“Notamos que o não comparecimento era muito grande. Diante dessa situação, em 2021 começamos a discutir uma maneira de minimizar essa situação e propusemos essa parceria com as empresas de ônibus (Auto Viação Urubupungá e Viação Osasco) para validar esses créditos no Cartão Bem. Tivemos relatos de pessoas que se deslocavam a pé para o processo seletivo e levavam duas camisas. Iam com uma e vestiam outra quando chegavam na empresa, porque já chegavam suadas. Não era possível que uma cidade com o tamanho de Osasco, uma das maiores do país, não tivesse uma política pública para essa situação. Agradeço ao prefeito, que apoiou a ideia e bancou o projeto, e também à Câmara dos Vereadores, que foi unânime em aprová-lo”.

“É um presente de Deus ocupar esse cargo e ter a oportunidade de servir e ajudar a melhorar a vida das pessoas. Esse é mais um dia com uma ação importante, que transformou uma ideia em realidade. Agradeço a todos os servidores de todas as secretarias que se empenharam para viabilizar esse programa e também aos vereadores, que nos ajudam muito com a aprovação de projetos que contribuem para tornar a cidade cada vez melhor”, disse o prefeito.

Regras

Para ter direito ao programa, além de desempregada, a pessoa não pode estar recebendo seguro-desemprego, deve morar em Osasco e a distância entre o local onde mora e o da entrevista deve ser superior a 3 quilômetros. Essa regra também se aplica aos alunos dos cursos de qualificação oferecidos pela Setre. Caso a pessoa tenha alguma renda (há casos em que a pessoa recebe, por exemplo, o Bolsa Família), ela não pode ser superior a meio salário-mínimo.