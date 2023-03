Prefeitura amplia fluidez em córrego da Maria Campos

Texto: Marco Borba

Imagens: Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco iniciou terça-feira, 07/03, as obras de recomposição do muro de contenção das margens do córrego da Avenida Maria Campos, na pista sentido Largo de Osasco, no trecho próximo à cabeceira do Viaduto Ignês Colino, no Centro.

De acordo com o engenheiro Alexandre Fonseca, da EEC Engenharia e Construção, empresa responsável pela obra, antes a contenção do córrego era feita com o chamado gabião (pedras e telas de aço). Agora, a nova estrutura será de concreto, permitindo que o escoamento da água seja mais rápido.

A Prefeitura também fará um alargamento de cerca de 1,5 metro no córrego e também substituirá o gabião por concreto armado, no sentido contrário em direção a Prefeitura. O alargamento ampliará o limite de vazão das águas.

Todo o trecho a ser refeito (as duas margens do córrego) tem 27 metros de extensão por 3,5 metros de altura. “A cada 2 metros serão instalados perfis (barras metálicas), assim como no topo da estrutura. E tudo será preenchido com concreto. As obras devem durar de 60 a 90 dias”, explicou o engenheiro.

O córrego tem cerca de 12 metros de largura em alguns trechos e, a exemplo dos demais córregos da cidade, desde o período anterior às chuvas de verão é regularmente limpo pela Secretaria de Obras da Prefeitura.

O prefeito Rogério Lins e o secretário de Serviços e Obras, Waldyr Ribeiro, acompanharam o início das intervenções no local. “É mais uma importante obra de infraestrutura visando minimizar os efeitos da chuva em nossa cidade e melhorar a qualidade de vida da nossa população”, disse o chefe do Executivo.