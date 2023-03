Lúcia da Saúde é homenageada na Câmara Municipal de Cedro/CE

Por Ana Luisa Rodrigues. Fotos: Assessoria Lúcia da Saúde. Na noite desta quarta-feira (08), a vereadora Lúcia da Saúde (Podemos), acompanhada do vereador Josias da Juco (PSD), recebeu na Câmara Municipal de Cedro, no Ceará, a Medalha do Mérito Legislativo Bárbara de Alencar. A solenidade fez parte das comemorações ao Dia Internacional da Mulher. “Fico lisonjeada com tamanha homenagem e somente tenho de agradecer aos meus irmãos cedrenses por tamanho carinho. As lembranças que tenho daqui são maravilhosas. Só tenho de agradecer a todos. Sei que muita gente critica os vereadores, mas isso é uma missão. Não é fácil nem colocar o nome para ser candidato. São muitos ataques que sofremos. Mas, quando me perguntam como é ser vereadora, sempre falo: você precisa ter um projeto para transformar vidas”, declarou Lúcia da Saúde. A parlamentar aproveitou a oportunidade para agradecer o presidente da Câmara Municipal de Cedro, Saulo Souto Guedes Jucá; o vereador Gilberto Barbosa; a vice-prefeita Ana Nilma Diniz; o prefeito de Cedro, Joãozinho de Titico; o vereador osasquense Josias da Juco; a população de Cedro; o presidente da Câmara de Osasco, Carmônio Bastos; e o prefeito de Osasco, Rogério Lins. Josias da Juco (PSD) acompanhou a solenidade e falou sobre a experiência que ambos, representando o Legislativo osasquense, estão tendo na cidade cearense. “Além dessa justa homenagem para a Lúcia, que saiu de Cedro quando muito pequena e é reconhecida pelo seu trabalho. Estamos trocando boas experiências com os poderes Legislativo e Executivo aqui da cidade. Ao compartilhar experiências, somos capazes de promover melhores políticas públicas para o desenvolvimento das cidades”, comentou o parlamentar, que aproveitou para apresentar aos cearenses as experiências da Juventude Cívica de Osasco (JUCO). “A JUCO é um modelo de formação de jovens que pode ser seguido por muitos munícipios”, afirmou Josias. Medalha do Mérito Legislativo Bárbara Pereira de Alencar Bárbara de Alencar nasceu no século 18. Considerada heroína republicana, era mãe dos também revolucionários José Martiniano Pereira de Alencar e Tristão Gonçalves de Alencar, avó do escritor José de Alencar.

