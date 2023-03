Prefeito sanciona passe-emprego para prover transporte a quem procura trabalho

Por Charles Nisz. Nesta quarta-feira (8), o prefeito Rogério Lins (Podemos) anunciou o Passe-Emprego, benefício para osasquenses em busca de emprego, mas sem condições de arcar com o transporte para realizar a entrevista de emprego. De acordo com um estudo realizado pelo Portal do Trabalhador, órgão da Secretaria de Trabalho e Renda (Setre), 50% dos desempregados deixam de realizar entrevistas profissionais por não ter como custear a passagem de ônibus. O projeto tramitou em fevereiro na Câmara e prevê o fornecimento de quatro passagens mensais. O Passe-Emprego também beneficiará alunos de qualificação profissional da Setre, em 10 bilhetes. Para usufruir do benefício, o munícipe não pode estar recebendo o Seguro-Desemprego e deve morar a mais de três quilômetros do local da entrevista. “A proposta tem o objetivo de minimizar os danos causados pelo desemprego, e se restringe ao transporte público municipal, uma vez que Osasco tem gerado um número expressivo de empregos formais, haja visto as mais de 100 mil carteiras assinadas que tivemos em 2021 na cidade”, explicou Gelso Lima, titular da pasta do Trabalho. Kevin Lima, operador de caixa, elogiou a medida: “Isso dá mais oportunidades de as pessoas procurarem emprego. É a chance de a pessoa fazer uma entrevista e conseguir uma vaga”. A vendedora Aline Lanze também aprovou a iniciativa: “Eu fui uma dessas pessoas que perdi oportunidade por não ter dinheiro da passagem, isso vai ajudar muita gente”. Carmônio Bastos (Podemos), presidente da Câmara, comemorou a sanção da medida: “Osasco é a cidade que mais cria vagas de emprego no Brasil, o Passe-Emprego depois 12 meses vai ser usado muito pouco, porque a nação osasquense vai estar trabalhando e não vai precisar do passe emprego.

