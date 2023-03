“Mais Tempo na Escola” amplia jornada na rede municipal com ações lúdicas e inovadoras

Estudantes participam de oficinas e ficam por mais horas na

escola, permitindo o desenvolvimento máximo da aprendizagem Texto: Kelly Cerqueira

Fotos: Ivan Cruz O Projeto “Mais Tempo na Escola”, realizado pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco em parceria com a Planneta Educação, oferece oficinas no contraturno escolar nas unidades de ensino fundamental da rede municipal, a fim de garantir um futuro melhor para os alunos, por meio da educação. Como parte do programa “Eu Tenho Futuro”, a iniciativa tem como principal objetivo ampliar a jornada escolar do estudante, possibilitando mais tempo de aprendizagem e o uso de diversos espaços para as aulas. O secretário de Educação, Cláudio Piteri, lembra que “uma das prioridades do prefeito Rogério Lins é uma educação com excelência em qualidade. Sempre pontuamos que a escola deve ser um ambiente seguro e educativo, com uma boa educação no presente para garantir um futuro melhor. Por isso, ampliamos o tempo de permanência dos estudantes na escola, com ações diferenciadas por meio do esporte, arte e do lazer”. De acordo com o prefeito Rogério Lins, oferecer esse projeto é uma oportunidade a mais de preparação e formação. “São muitos os benefícios que as oficinas oferecem para a vida das crianças e suas famílias. Investir em educação é construir o futuro, e o ‘Mais Tempo na Escola’ tem um papel essencial nesse processo”. O “Mais Tempo na Escola” amplia a carga horária escolar, o acesso à cultura, arte, esporte e tecnologia; o fortalecimento da autoestima, cooperação e cidadania; a construção efetiva de valores e atitudes, e a contribui para a melhoria no desempenho escolar. Cerca de cinco mil alunos são atendidos de segunda a quinta-feira, nas escolas de ensino fundamental, em oficinas que são divididas em quatro eixos: pedagógico, cultural, esportivo e tecnológico. O diferencial do projeto é a estrutura disponibilizada ao educando, tanto nas atividades quanto em suas necessidades. Além disso, são oferecidas refeições para que o estudante permaneça na escola o dia todo: almoço quando ele sai da aula regular e lanche durante as ações da oficina. Já os pais e responsáveis interessados podem realizar as inscrições dos alunos nas secretarias das escolas.

Conteúdo oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.