Aula inaugural de Libras celebra novo recorde de inscritos

Texto: Francine Maia

Imagens: Caio Henrique e Marcelo Deck A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), realizou a aula inaugural do curso Libras Para Todos, no Teatro Municipal Glória Giglio, no sábado (4/3). Oferecido desde 2010 e com duas turmas por ano, o curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) bateu o recorde de inscritos desde a sua primeira edição, somando 2.647 inscrições. Com a presença do prefeito Rogério Lins, durante o evento foi anunciado que a Uninove e a Fito serão novos polos de ensino de Libras, além dos já existentes, como GCM, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Policlínica da Zona Norte, Câmara Municipal, entre outros. “Sempre faço questão de estar presente nas aulas inaugurais de Libras, pois é um curso que além de ser inclusivo, ainda é transformador. O recorde de inscrições dessa turma prova o sucesso do serviço oferecido e espero que esse número seja superado a cada nova edição”, afirmou o prefeito. A Língua Brasileira de Sinais é a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual e motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. O secretário da SAS, José Carlos Vido, explicou que o interesse cada vez maior da população em aprender a utilizar a linguagem de sinais, inclusive no atendimento ao serviço público, tem uma simbologia enorme, pois demonstra que as pessoas querem não apenas compreender e se comunicar por meio de Libras, mas também estão pensando em igualdade e inclusão. “Hoje não é apenas uma aula inaugural de Libras, é uma aula de como podemos transformar a vida de outras pessoas por meio da comunicação, é uma aula da importância em tratar com igualdade. Hoje vemos novos alunos que querem ajudar a inserir e contribuir para que a linguagem de sinais seja, de fato, a nossa segunda língua oficial”, explanou o secretário da SAS.

