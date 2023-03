Osasco entrega reforma de EMEIEF do KM 18

Texto: Juliana Oliveira

Fotos: Caio Henrique A Prefeitura de Osasco entregou na quarta-feira, 08/03, a reforma da Emeief Professora Elza de Carvalho Mello Battiston, localizada na Rua General Newton Estilac Leal, Km 18. A entrega da obra foi realizada pelo prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado pelos secretários Cláudio Piteri (Educação) e Rodolfo Cara (Esporte, Recreação e Lazer). Em seu discurso, o prefeito destacou que a unidade recebeu uma das maiores reformas realizadas no município. “Assumimos o compromisso de remodelar essa unidade e agora voltamos para entregá-la com o sentimento de dever cumprindo. Essa é uma escola muito tradicional da nossa cidade, várias gerações já passaram e se formaram aqui. Ela precisava mais do que uma reforma, mas sim de uma reestruturação”. Lins agradeceu o trabalho de cada profissional da unidade. “Estou muito feliz por entregar a reforma de mais uma unidade. Agora, além de termos os melhores profissionais na rede de ensino, ainda contamos com ótima infraestrutura, avançamos na tecnologia e nossos alunos recebem merenda e uniformes de primeira qualidade. Tudo isso porque é aqui que cuidamos do maior bem das famílias osasquenses, que são seus filhos”, disse. O secretário Cláudio Piteri destacou a importância das políticas públicas de qualidade que estão sendo implantadas em Osasco e que incluem a modernização e manutenção das unidades educacionais. “Fizemos uma grande reforma, foi um processo específico para proporcionar as melhores condições de trabalho para os profissionais da Educação, com estrutura física e materiais pedagógicos compatíveis e de qualidade para nossos alunos”. As obras na unidade incluíram troca de pisos e janelas, manutenção nas redes elétrica e hidráulica, telhados, pintura interna e externa, novo paisagismo para o ambiente externo, bem como melhorias no playground da unidade, troca de gradis e portões.

Conteúdo oficial – Verificado

