Karatê osasquense participa do Shinnenkai

Texto: Giane Vieira

Fotos: Divulgação No dia 05/03, a equipe de Karatê de Osasco participou do tradicional Shinnenkai da Gojukai do Brasil, realizado na cidade de Taubaté. A delegação osasquense contou com 27 karatecas da Academia Municipal Central de Osasco II, acompanhados por pais ou responsáveis. Além das equipes de São Paulo, o evento contou com a presença de mais de 100 participantes de diversos estados como Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Minas Gerais. Segundo os organizadores, o evento tem como objetivo celebrar o início dos trabalhos do Karatê Gojuryu no Brasil, confraternizar e desejar um bom ano de conquistas, harmonia e proteção. “Este evento é um considerado um dos mais importantes do Karatê Gojukai. Nossos atletas tiveram a oportunidade de receber ensinamentos da etiqueta marcial, bem como treinar arduamente as técnicas do Karatê Gojuryu e com isso melhorar e aprimorar a essência da nossa arte marcial”, explicou o sensei Gilberto Schavareto, técnico e responsável pelo Karatê de Osasco.

Conteúdo oficial – Verificado

