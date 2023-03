Osasquenses são ouro e prata no ciclismo

Texto: Giane Vieira

Fotos: Divulgação Os atletas Leonardo Vinicius e Abel José, representantes do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco, participaram domingo, 05/03, em Guarulhos, da 1ª etapa do Ranking Paulista de Ciclismo. A etapa reuniu cerca de 400 ciclistas e contou pontos para o Ranking Paulista e para o Ranking da Confederação de Ciclismo (CBC). Leonardo Vinicius competiu na categoria sub-30 elite, com 200 atletas, conquistando segundo lugar na prova (medalha de prata|). Já Abel Jesse ficou em 7º na categoria máster B2. “Agradecemos a Secretaria de Esporte pelo apoio do bolsa atleta, que é fundamental para que possamos dar andamento nas competições”, disse o técnico da dupla, Wilson de Moraes Aguiar. OURO Os atletas Giovanna Opipari e Fernando Santos, também representantes do Bolso Atleta de Osasco, participaram dias 04 e 05/03 de duas importantes provas: Triathlon Internacional de Santos e Bike Series, respectivamente. No sábado aconteceu o Triathlon Internacional de Santos, prova clássica do circuito nacional de ciclismo e a atleta Giovanna Opipari teve ótima performance, conquistando o primeiro lugar na categoria 25 a 29 anos. “Estou muito feliz por mais uma vez poder levar a cidade de Osasco ao lugar mais alto do pódio”, disse Giovanna. A prova, de acordo com o técnico Santana, é considerada difícil. “Ela é de distância olímpica com 1,5 mil metros de natação, 40 km de bicicleta e 10 km de corrida”. No domingo foi a vez de Fernando Santos destacar-se na Bike Series, no Obelisco do Ibirapuera, passando pela República do Líbano e 23 de Maio. O atleta sagrou-se campeão na geral na categoria esporte.

