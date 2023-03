Famílias da área Luiz Rink 1 recebem títulos de propriedade

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck A Secretaria de Habitação da Prefeitura de Osasco entregou quarta-feira, 8/3, títulos de propriedade a 23 famílias da área Luiz Rink 1, na Vila Ayrosa. Trata-se de área que já passou por processo de urbanização e regularização, com obras de infraestrutura, pavimentação e nova iluminação. O secretário-adjunto da Pasta, Alex da Academia, representou o titular, Pedro Sotero, e o prefeito Rogério Lins, que não puderam comparecer em razão de outros compromissos. Os títulos saem em nome da mulher para dar mais segurança à família e aos filhos caso eventualmente haja a separação do casal. A dona de casa Nazareth Ribeiro de Souza, 62 anos, é uma das que aguardavam a regularização do local onde mora. “Moro aqui há 38 anos e, desde então, aguardava por esse momento. Ficava preocupada porque foram muitos anos de espera. Agora estou feliz e tranquila”. Nos últimos dias a prefeitura já entregou títulos em diversos bairros da cidade. Foram 46 na última segunda-feira, 6/3, na área Montalverne, no Jardim Piratininga. Dois dias antes, 596 a famílias do Colinas D’Oeste e, semana passada, outros 250 a moradores dos loteamentos do Morro do Sabão e Vila União.

Conteúdo oficial – Verificado

