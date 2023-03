Padroeira e Veloso recebem quadra esportiva, playground e academia ao ar livre

Texto: Marco Borba

Imagens: Caio Henrique A Secretaria de Habitação da Prefeitura de Osasco entregou no sábado, 11/3, e domingo, 12/3, respectivamente no Jardim Padroeira e Jardim Veloso, quadras esportivas, playground e academia ao ar livre. As benfeitorias integram pacote de ações de infraestrutura e de atividades de lazer para as comunidades desses bairros. Em ambas as quadras, além de piso para a prática do futsal, foram instalados alambrados e telas, torres de iluminação, traves, redes e tabelas para a prática do basquete. Além do prefeito Rogério Lins, participaram do ato de entrega dos equipamentos o secretário da Pasta, Pedro Sotero, o adjunto Alex da Academia, demais secretários municipais e vereadores. As comunidades dos bairros beneficiados celebraram as melhorias. “Precisávamos muito de uma área para atividade física e de lazer para adultos e crianças. Não tínhamos nada aqui na comunidade. Seria legal se tivesse também aula de capoeira e de outras modalidades para a garotada, para que não fiquem nas ruas quando não estão na escola”, opinou a dona de casa Dalvalina Domingues, 50 anos, que mora no Conjunto Vitória, no Padroeira, há 16. “As ações aqui no Padroeira não se resumem só a essa entrega da quadra. Ainda nessa gestão queremos concluir a regularização fundiária. Também queremos instalar aqui um espaço pet para as famílias trazerem seus animais”, disse Pedro Sotero. “Esse é um local especial e merecia essa benfeitoria. Antes, não trazia muita alegria quando a gente passava por aqui. Essa escola do lado (Cemei Alberto Santos Dumont) nós reformamos e ampliamos, também recapeamentos algumas ruas e instalamos lâmpadas de led. O trabalho não para por aí”, completou o prefeito, que aproveitou a oportunidade para pedir à população que não jogue lixo ou entulho no córrego que margeia o espaço onde foi instalada a área de lazer no Padroeira, assim como nas ruas e avenidas. “Essa sujeira vai para dentro do córrego e traz muitos transtornos para a cidade nos dias de chuva. E quando a família sai para passear com o cãozinho é preciso levar uma sacolinha de plástico para recolher a sujeira do animal”, orientou. O pacote de benfeitorias em diversos bairros integra as comemorações de aniversário de 61 anos de emancipação político-administrativa da cidade, completados no dia 19 de fevereiro.

