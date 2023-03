Osasco amplia vacinação com a Bivalente para pessoas com comorbidades com 50+

Imagem: Divulgação A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco vai ampliar a vacinação contra a covid com o imunizante Bivalente. Nessa nova fase, serão vacinadas pessoas com comorbidades com 50 anos ou mais. A vacinação também será mantida para gestantes, quilombolas e indígenas, a partir de 12 anos de idade. A comprovação da comorbidade poderá ser feita no próprio registro de doses anteriores de vacina contra a covid, receitas, exames ou relatório médico. A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde. Os endereços e horários de funcionamento poderão ser vistos em saude.osasco.sp.gov.br A vacina bivalente protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron. Os grupos mais expostos ao risco da doença e que foram vacinados com ao menos duas doses da vacina monovalente receberão esta nova versão primeiro. Pessoas que só receberam uma dose da vacina monovalente terão que se vacinar com a segunda dose antes de tomar a bivalente. O grupo dos imunossuprimidos considera, por exemplo, pessoas com câncer, pessoas vivendo com HIV, transplantados e outros com o sistema imune fragilizado, o que deixa o paciente mais suscetível a infecções. São eles: . Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea; . Pessoas com HIV e CD4 <350 células/mm³; . Pessoas com doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; . Pessoas em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; . Pessoas com neoplasias hematológicas, como leucemias, linfomas e síndromes mielodisplásicas; . Pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses. SERVIÇO Vacina Bivalente contra a covid Público: . 50 anos ou mais com comorbidades . Gestantes . Indígenas e quilombolas Em todas as UBSs (horários e endereços em saude.osasco.sp.gov.br)

