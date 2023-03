Osasco altera dias de vacinação de crianças

Imagem: Divulgação Os pais e responsáveis devem ficar atentos ao novo calendário de vacinação de crianças nas Unidades Básicas de Saúde de Osasco. É que para usar de forma racional as vacinas recebidas pelo Programa Nacional de Imunização do Governo Federal serão feitas mudanças no calendário. As vacinas contra a covid, considerando a Pfizer pediátrica e baby, serão ministradas nas terças e quintas nas UBSs (horários das unidades está disponível em saude.osasco.sp.gov.br). Isso porque, os frascos são multidoses e são usados para vacinar entre 6 a 10 pessoas, a depender do tipo imunobiológico. Quanto às demais vacinas, cuja distribuição não está estável, também serão oferecidas em dias alternados, conforme segue abaixo: VACINAÇÃO CONTRA A BCG Ocorrerá uma vez por semana nas UBSs Segunda-feira UBS Maria Gatti Giglio – Jardim das Flores – 9h às 19h UBS Márcio Valdevino Batista – Vila Menck – 9h às 15h UBS Emilia C. Cerqueira – Munhoz II – 9h às 15h UBS José Guimarães Abreu – Cipava – 9h às 19h Terça-feira UBS Anunciata de Lúcia – 9h às 15h UBS Santa Gema Galgani – Presidente Altino – 9h às 15h UBS Guilhermina N. Abreu – Metalúrgicos – 9h às 15h UBS Irmã Águeda M. Jaime – Santa Tereza – 9h às 15h UBS Otacílio Firmino Lopes – Ayrosa – 9h às 19h Quarta-feira UBS Neyde Alves da Silva – Cidade das Flores – 9h às 19h UBS Oduvaldo Maglio – Vila Yara – 9h às 15h UBS Vasco da Rocha Leão – Veloso – 9h às 19h UBS Helena Marrey – Rochdale – 9h às 19h UBS José Menezes Alves – Santa Maria – 9h às 15h UBS Getulino José Dias – Padroeira – 9h às 19h UBS Silvio João L. Lúcia – Helena Maria – 9h às 19h UBS Laurinda R. Rubo – Jardim D’Abril – 9h às 15h UBS Padre Guerino Ricciotti – Remédios – 9h às 15h UBS Carmeno Naghy – Vila Menck – 9h às 15h UBS José F. Rezende – Vila Yolanda – 9h às 15h UBS Carolina Maria de Jesus – Jaguaribe – 9h às 19h Quinta-feira UBS Francisco Dias da Silva – Quitaúna – 9h às 15h UBS José Sabino Ferreira – Baronesa – 9h às 19h UBS Santa Maria Goreti – 9h às 19h UBS Maria do Socorro B. Patrício – Palmares – 9h às 15h UBS José Groff – Aliança – 9h às 13h UBS Lia Buarque M. Gasparini – Conceição – 9h às 19h UBS Raimunda C. Souza – Munhoz I – 9h às 15h Sexta-feira UBS Dr. Adauto Ribeiro – Três Montanhas – 9h às 15h UBS Francisca Lima de Lira – Portal – 9h às 19h UBS Maria Pia de Oliveira – Santo Antônio – 9h às 19h UBS José Hilário dos Santos – Piratininga – 9h às 19h UBS Maria Girade Cury – Novo Osasco – 9h às 19h UBS Luciano R. Costa – Jardim Roberto – 9h às 15h UBS Darcy Alves E. Robalinho – Ayrosa – 9h às 19h VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, CAXUMBA E RUBÉOLA (SRC) Segundas e quintas nas UBSs VACINAÇÃO CONTRA A COVID (pediátrica e baby) Terças e quintas nas UBSs

