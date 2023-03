Plenário aprova cinco moções e um projeto na 10ª Sessão Ordinária

Por Deniele Simões O Plenário aprovou cinco moções e um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) durante a 10ª Sessão Ordinária da Câmara de Osasco, realizada nesta terça-feira (14). Na Fase do Expediente, grande parte do tempo foi dedicado à despedida ao vereador Rogério Santos (MDB), que renunciou ao mandato para assumir uma cadeira de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A cerimônia será na próxima quarta-feira (15), às 15 horas. Na fase da Ordem do Dia, os vereadores aprovaram o PDL 50/2022, de autoria do vereador Michel Figueredo (Patriota). O texto, aprovado com 17 votos favoráveis, trata da concessão de Título de Cidadão Osasquense ao senhor Fernando César dos Santos. Santos é idealizador e proprietário da Costelândia, restaurante especializado em costela no bafo que opera em Osasco desde 2004. Natural de Paraguay Paulista, no interior de São Paulo, Santos reside em Osasco desde 1995 e, de acordo com o autor do projeto, tem sido exemplo de criatividade e inovação na área corporativa – onde já atuou como vendedor de produtos alimentícios, locutor de rodeio e empresário. Na justificação do PDL, Michel Figueredo destacou o caráter empreendedor de Fernando Santos e a sensibilidade com que atua no mercado. “O senhor Fernando enxerga a mundo com o coração, entende que o essencial não é visível, por isso, enxerga o mundo com outros olhos, descobrindo o que realmente é necessário para a sua vida, e como a vida é dinâmica, muitos projetos estão em andamento”, explanou. Com a aprovação em Discussão Única, agora o projeto deve seguir os trâmites da Casa, que deve dar início ao processo de confecção da honraria e marcação da data para a Sessão Solene de entrega.

