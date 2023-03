Mulheres do 1º efetivo da GCM de Osasco recebem homenagem do Legislativo

Por Deniele Simões A Câmara Municipal de Osasco rendeu homenagens, nesta terça-feira (14), durante a 10ª Sessão Ordinária, ao primeiro grupo de mulheres que ingressou na Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco. A seleta equipe foi pioneira no ofício e abriu caminho para que outras mulheres passassem a integrar o quadro da corporação osasquense. De autoria da vereadora Ana Paula Rossi (PL), a Moção de Aplauso 45/2023 é dirigida às 43 mulheres do primeiro efetivo da GCM, que completaram 17 anos de atuação na corporação na última quarta-feira (8) – Dia Internacional da Mulher. “Acho importante registrar isso. A gente está no mês de março, mês em que se estão discutindo várias questões relacionadas a mulheres e políticas públicas”, justificou. Ainda de acordo com a vereadora, é importante enfatizar a atuação dessas mulheres pioneiras, que enfrentaram barreiras e preconceitos e hoje possuem atribuições administrativas e operacionais na CGM, como logística, gerenciamento de veículos, transportes, recursos físicos e materiais, equipe de patrulhamento e ronda. “Elas contribuem na defesa dos direitos da mulher e na garantia de proteção à vida. Fazem um trabalho significativo para proteger a nossa sociedade osasquense”, completou Ana Paula Rossi. Outros vereadores também enalteceram o trabalho das GCMs femininas. O presidente Carmônio Bastos (Podemos) lembrou que, desde o primeiro concurso para a corporação, em 2006, as mulheres têm ocupado cada vez mais espaços. “Existe uma lei que reserva 30% do total do efetivo de cada cargo para mulheres e chegamos bem próximo a esse número”, explicou. O presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, vereador Josias da Juco (PSD), enfatizou a dedicação das mulheres à GCM osasquense. “A gente está comemorando 13 anos da formação dessas mulheres e eu sei o quanto elas têm se dedicado. Muitas vezes numa troca de tiros, socorrendo uma mulher, fazendo um parto, internamente e na ronda escolar”. O vereador Délbio Teruel (União Brasil) recorda que, em seus dois primeiros mandatos como vereador, entre os anos 1996 e 2004, fez indicações cobrando a abertura do quadro da GCM para mulheres – o que só veio a se concretizar em 2006. “Hoje a gente vê a importância do trabalho da mulher e as guardas têm cada dia mais se destacado dentro da CGM, em posições importantíssimas. Em nome das 43 pioneiras, quero cumprimentar todas pelo trabalho que fazem na nossa cidade”. O vereador Emerson Osasco (Rede) finalizou destacando a importância do trabalho feminino na GCM e cobrou da sociedade e do poder público cada vez mais espaço para as mulheres. “A gente luta a todo momento para que mulheres exerçam cada vez mais espaços e ocupem cargos de poder para que a sociedade seja realmente justa. Parabéns a cada uma de vocês por esses longos anos de atuação”. MULTIMÍDIA »» FOTOS (breve) | VÍDEO

Watch this video on YouTube

Conteúdo Oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.