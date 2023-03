Enxadristas do bolsa atleta conquistam títulos e troféus

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação Sete osasquenses, dois deles representantes do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco, e outros cinco alunos da Escola de Xadrez França Garcia, participaram do Campeonato Paulista de Menores nas categorias sub-10, 14 e 18, nos dias 12 e 13/03, no Clube da Caixa Federal, em São Paulo. Henrique Muniz, do bolsa atleta, venceu a categoria sub-10 absoluta de forma invicta, fazendo 4.5 pontos em 5.0 possíveis. Com a pontuação, ele retoma o protagonismo de sua carreira, tornando-se novamente campeão paulista. Gabrielly Brito, também do bolsa atleta, concorreu no absoluto sub-18 e ganhou o feminino. Os demais representantes: Arthur Chen ficou em 11º lugar entre os 23 participantes em sua primeira participação na categoria. Gabriela Usui teve atuação de destaque na categoria sub-14 ao disputar o absoluto, terminando a competição invicta, consagrando-se vice-campeã após empatar com o campeão, Henrique Silva. Já Lucas Jiang, estreando por Osasco, ficou em terceiro lugar. O enxadrista Sho Moritani ficou em quinto lugar na categoria sub-12. Ele e Lucas irão jogar o Paulista de suas categorias neste final de semana. O secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara, animou-se com os resultados. “A Escola de Xadrez França Garcia de Osasco é símbolo de excelência e referência na modalidade e os resultados comprovam isso”, disse. MAIS DESTAQUE Entre 09 e 12/03, a enxadrista MF Julia Albredo, representante do Bolsa Atleta de Osasco, acompanhada da mestre Juliana Terao, participou do II Festival Internacional de Xadrez de Catas Altas, em Minas Gerais, que contou com torneio de partidas rápidas, palestras, oficinas, reunindo atletas profissionais, torneio escolar e torneio amador. Julia e Juliana venceram a lendária dupla de grandes mestres, Mequinho e Leitão. Julia também disputou o torneio de rápidas, somando 5.0 pontos em 7.0 possíveis, ganhando o troféu de melhor feminino do evento. “A dupla que ela formou com a Juliana Terao derrotou o Mequinho, maior enxadrista brasileiro da história, e o Leitão, grande mestre que já foi duas vezes campeão mundial de categorias (sub-12 e sub-16). Eliminar essa dupla foi um feito notável”, avaliou o Mestre Fide Wagner Madeira.

