Osasco entrega primeiro Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Marcelo Deck A Prefeitura de Osasco entregou na quarta-feira, 15/3, o Centro Dia da Pessoa com Deficiência na Zona Norte. O equipamento, gerenciado pela Secretaria de Assistência Social, fica na Rua Belo Horizonte, 257 – no Rochdale. Outra unidade desse tipo deve ser instalada também na Zona Sul. O Centro Dia da Pessoa com Deficiência é um novo serviço oferecido pela Prefeitura, que atende pessoas com idades entre 18 e 59 anos com todo tipo de deficiência. O equipamento tem um conjunto variado de atividades, o que inclui oficinas para o fortalecimento da autonomia, atividades de convivência grupal, social e comunitária; orientações sobre o exercício de cuidados pessoais; fortalecimento de vínculos e ampliação das relações sociais; apoio e orientação aos cuidadores familiares; acesso a outros serviços no território e a tecnologias assistivas de autonomia e convivência. O Centro Dia visa evitar o isolamento social da pessoa com deficiência e do cuidador familiar e outras situações de risco e violação de direitos, como a discriminação, negligência, maus tratos, abandono, violência física e psicológica, uso indevido da imagem, convivência com a extrema pobreza, dentre outros riscos, construindo, assim, autonomia e fortalecimento do papel protetivo da família. “Esse é mais um equipamento importante entregue pela administração municipal, pensando na qualidade de vida da pessoa com deficiência e de sua família também”, disse José Carlos Vido, secretário de Assistência Social. “Estamos trabalhando para levar esse serviço também para a Zona Sul”, complementou. O secretário Executivo da Pessoa Com Deficiência, Salomão Júnior, também participou do evento.

Conteúdo oficial – Verificado

