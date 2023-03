Mesa-Diretora da Câmara discute iniciativas para o próximo trimestre

Por Charles Nisz Na tarde desta quarta-feira (15), a Mesa Diretora da Câmara Municipal se reuniu para debater iniciativas para o segundo trimestre de 2023. Primeira-secretária da Mesa, a vereadora Cristiane Celegato (Republicanos) comentou algumas dessas iniciativas. “Fizemos uma reunião para discutir alguns temas relevantes da nova gestão e planejar o próximo trimestre. Um dos temas mais relevantes debatidos foi a atualização do Regimento Interno da Câmara”, disse a vereadora. O presidente da Câmara, Carmônio Bastos (Podemos), frisou a participação do Legislativo. “A Câmara teve participação fundamental para viabilizar a entrega de 70 obras previstas para 2023 na cidade. Seja legislando ou aprovando essas obras, o Legislativo teve papel expressivo nesse processo”. Para o segundo trimestre de 2023, o Legislativo municipal pretende implantar o projeto Câmara Sem Papel. Além de agilizar processos, a ideia é aumentar a sustentabilidade ambiental da Câmara. Segundo Cristiane, também foi discutida a formação das Comissões Permanentes e Frentes Parlamentares da Casa neste biênio 2023-2024. “A ideia é formar Frentes para lutar por temas relevantes para a cidade”, encerrou a parlamentar do Republicanos. A formação da Mesa-Diretora da Câmara de Osasco para o biênio 2023/2024 é a seguinte: Carmônio Bastos (Presidente); Ribamar Silva (1º Vice-Presidente); Emerson Osasco (2º VicePresidente); Cristiane Celegato (1º Secretária); Elsa Oliveira (2ª Secretária); Michel Figueredo (3º Secretário) e Fábio Chirinhan (4º Secretário).

