Trabalho dos profissionais da beleza é reconhecido pelos parlamentares

Por Ana Luisa Rodrigues A Câmara de Osasco aprovou por unanimidade, na manhã desta quinta-feira (16) durante a 11ª Sessão Ordinária, duas moções de Apoio em homenagem a profissionais da beleza. Uma das moções, proposta por Josias da Juco (PSD), foi dedicada a Jerlane da Silva Oliveira, indicada ao prêmio “Tesoura de Ouro” como melhor salão de beleza. A outra foi para Irla Dias Ribeiro e Cândida Salles de Andrade, que concorrem ao prêmio “Alicate de Ouro”. A proposta foi de Batista Comunidade (Avante). “Falamos de mulheres que vieram do nordeste para Osasco e agora elas representam Osasco em prêmios de reconhecimento nacional para profissionais que atuam na área de estética”, disse Josias da Juco. O parlamentar ficou sabendo da participação de Jerlane na competição e decidiu dar uma Moção de Apoio à profissional como reconhecimento também a outros que atuam na área e levam o nome da cidade para todos os lugares do país. Como é o caso de Irla Dias Ribeiro e Cândida Sales de Andrade, homenageadas por Batista Comunidade. “Esse prêmio é mais que um reconhecimento ao seu trabalho, o tesoura de ouro mostra que você luta pelo seu sonho. Você que sempre buscou seus sonhos e que está indo representar Osasco em prêmio tão importante no seu ramo mostra o quanto você é tão determinada”, declarou Josias da Juco ao contar a história de Jerlane e parabenizá-la pelo prêmio. Cabeleireiras, manicures, pedicures foram reconhecidas pelos parlamentares pelo trabalho realizado e receberam o apoio da Câmara Municipal nessa retomada dos trabalhos, especialmente depois de períodos difíceis que esses profissionais tiveram por causa da pandemia da Covid 19 que deixou os salões de beleza fechados por quase dois anos. Jerlane agradeceu o reconhecimento dos parlamentares e se emocionou com os elogios. “A gente sabe o quanto uma mulher se sente bem quando cuida de si mesma. Às vezes uma pequena transformação gera uma transformação enorme na vida das pessoas. Eu gosto de ver as pessoas felizes e com a autoestima elevada pelo meu trabalho. Esse reconhecimento me surpreendeu e me deixou muito, muito feliz”, afirmou a Jerlane. Lúcia da Saúde (Podemos) aproveitou a oportunidade para parabenizar outras profissionais que atuam no ramo da beleza por ajudarem a promover a autoestima em outras mulheres. “Eu queria ter um cabelo para cuidar de outras mulheres porque levanta a autoestima das mulheres. Eu valorizo muito vocês que atuam no ramo, que têm esse dom. Essas profissionais precisam muito ser valorizadas pelo papel que elas desempenham”, comentou Lúcia da Saúde, ao falar sobre como a auto estima pode empoderar as mulheres. Filha de nordestinos, Elsa Oliveira (Podemos), defensora das políticas públicas que promovam independência, empoderamento e segurança para as mulheres, parabenizou Jerlane por sua história de perseverança. “Ter um salão indicado à Tesoura de Ouro é porque você tem excelência e ama o que faz. E falo pra você, que nós mulheres às vezes vamos a um salão para sermos acolhidas, para ter um espaço e um tempo para gente. A gente usa o salão muitas vezes como terapia”, afirmou Elsa Oliveira ao reforçar sua fala em relação ao empoderamento feminino de que “lugar de mulher é onde ela quiser”. Pelé da Cândida (MDB) também parabenizou a profissional falou sobre a força das mulheres que trabalham incansavelmente fora e dentro de casa e apontou o quanto o papel de quem trabalha com a beleza tem. “Sabemos que muitas mulheres chegam em um salão para desabafar sobre a vida, sobre agressões e violências e eu tenho certeza que você, em sua profissão, ouve muitas histórias e pode dar orientações e ajudar muitas mulheres”, apontou Pelé da Cândida. Batista Comunidade (Avante) que propôs a Moção para Irla Dias Ribeiro e Cândida Sales de Andrade, reforçou a importância dessas profissionais no dia a dia de outras mulheres. “Elas são mais que profissionais da beleza, essas profissionais atuam como ouvintes, elas podem ajudar muitas mulheres que vão para o salão desabafar, pedir ajuda e não apenas cuidar da beleza”, disse Batista. Irla e Cândida agradeceram o reconhecimento e falaram o quanto essas homenagens são importantes para que a profissão seja mais valorizada pelas pessoas. “A gente é mais do que manicure, nós amamos o trabalho que fazemos e sabemos que, quando uma mulher entra no salão, ela vem pra conversar, para ser cuidada e esse reconhecimento é muito bom para nós”, afirmou Cândida.

