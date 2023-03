Podcast da Câmara de Osasco: Semana de 13 a 17/3

– Vereador Rogério Santos renuncia e vereador Rodrigo Gansinho assume cadeira na Camara de Osasco; – Aprovados projetos que criam e ampliação os cargos efetivos na prefeitura para trabalho na rede municipal de saúde; – Projeto “Avançar Osasco”, que trata da anistia e remissão de tributos municipais, é aprovado. Ficha Técnica Redação e produção: Deniele Simões, Ana Rodrigues e Maurício Viel

Direção-Geral de Comunicação Social: Meiri Borges

Conteúdo Oficial – Verificado

