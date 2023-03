Prefeitura entrega novas instalações do Conselho Tutelar Centro

Texto: Juliana Oliveira

Fotos: Caio Henrique A Prefeitura de Osasco oficializou em 09/03, a entrega do prédio que abriga o Conselho Tutelar Centro, na Vila Campesina (Rua José Bacarelli, 78). O novo espaço conta com brinquedoteca, 5 salas de atendimento para os conselheiros, copa, cozinha, três banheiros e lavandeira. A secretária executiva da Infância e Juventude, Vitória Silvestre, agradeceu o empenho e a dedicação de cada conselheiro, e de toda equipe da unidade Centro. “Estamos construindo o Conselho Tutelar que tanto sonhamos, porque a gente sabe o quanto é desafiador o trabalho dos conselheiros tutelares, 24 horas por dia, nos sete dias da semana, no combate a violência e a violação dos direitos das crianças e adolescentes da nossa cidade. Agora, nossa meta é ampliar esse time que atua incansavelmente para garantir um futuro digno e promissor para nossas crianças”. Ednilson Oliveira, conselheiro coordenador, falou sobre a alegria de receber o novo espaço e agradeceu o apoio da Prefeitura, em especial da Secretaria Executiva da Infância e Juventude. “Aqui é um lugar que a gente transforma a dor das crianças e adolescentes em alegria, porque é isso que o conselheiro tutelar faz”. Pedro Paulo, adjunto de Comunicação e presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), destacou em sua fala a satisfação de integrar um governo comprometido com a política da criança e adolescente no município. “Hoje, Osasco paga um dos maiores salários para o conselheiro tutelar do Brasil. A gestão do prefeito Rogério Lins está comprometida com a causa e o respeito ao conselheiro tutelar. Eu sempre digo que quem trabalha nessa função não é por um salário e sim por uma missão, por um chamado”. Também prestigiaram o evento, os secretários municipais Lau Alencar (Transportes e Mobilidade Urbana) e Waldyr Ribeiro (Obras e Serviços).

