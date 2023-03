Ecopontos do Baronesa e Pestana serão entregues no segundo semestre

Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Marcelo Deck A Prefeitura de Osasco implantará novos ecopontos no município até o fim do segundo semestre. No sábado, 18/3, a administração municipal fez o lançamento da pedra fundamental do Ecoponto do Jardim Baronesa e no domingo, 19/3, o do Pestana. Acompanhado do secretário de Serviços e Obras, Waldyr Ribeiro, o prefeito Rogério Lins participou do start das obras. Os ecopontos são equipamentos públicos para o descarte correto dos resíduos e ajudam a combater o descarte irregular de entulho. Nesses locais, a população pode entregar materiais para reciclagem (papelão, garrafas plásticas, latas e vidros) e inservíveis, como móveis velhos, sobras de material de construção (em pequenos volumes) e madeiras, além de eletroeletrônicos, pilhas e baterias, dentre outros. Em sua fala, o prefeito Rogério Lins destacou a importância desses equipamentos públicos para o município. “São espaços importantes, que além de nos ajudar a manter a cidade limpa, também ajudam a preservar o meio ambiente, já que os materiais são reciclados e recebem a destinação correta”, destacou. Já o secretário de Serviços e Obras anunciou que até o fim de 2024, a Prefeitura entregará 10 novos ecopontos. “Além desses dois, estamos planejando criar outros oito ecopontos. Apesar de parecer um serviço simples, esses equipamentos trazem um ganho muito grande para o município”, garantiu. O ecoponto do Jardim Baronesa ficará na Rua Duke Elington, ao lado da Academia de Lutas. Já o ecoponto do Pestana na Rua José Antônio Augusto, ao lado do campo de futebol. Atualmente, Osasco tem quatro ecopontos e quatro miniecopontos. Confira abaixo os endereços: ECOPONTOS

• Jardim Mutinga – Avenida Ônix, 783

• Novo Osasco – Rua Theodoro de Souza Brandão, 1020

• Jaguaribe – Rua Fernando Miolin Filho, 150

• Helena Maria – Rua Belarmino Alves da Silva, esquina com a Rua Walt Disney MINIECOPONTOS

• Adalgisa – Rua Octávio Catelani, s/nº, esquina com a Rua Rui Alvarenga

• Bandeiras – Rua João Guimarães Rosa, 220

• Munhoz Jr. Rua Erva Cidreira, altura do número 80

• Padroeira – Avenida Benedito Alves Turíbio, esquina com a Avenida João Paulo II

Conteúdo oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.