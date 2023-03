Osasco avança rumo à uma cidade inteligente, humana e sustentável

Texto: Olga Liotta

Imagens: Caio Henrique

Em evento bastante concorrido aconteceu na sexta-feira, 17/03, na Sala Osasco, o lançamento do Plano Estratégico de Tecnologia, denominado “Osasco – Cidade Inteligente, Humana e Sustentável”, desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (Setide) da Prefeitura de Osasco, em parceria com a FIA – Fundação Instituto de Administração.

“Iniciamos hoje um projeto muito especial e importante para nossa cidade. Um projeto que vai colocar Osasco entre as cidades inteligentes no Brasil e no mundo. Todos sabem o quanto sou apaixonado pela tecnologia a serviço das pessoas, a serviço de uma Osasco aberta, transparente e que traga qualidade de vida, desenvolvimento econômico e justiça social. Nossa proposta é desenharmos em conjunto iniciativas que se complementem e tenhamos a mesma narrativa com objetivos comuns que atendam às necessidades de todo o município. Contamos com vocês para fazer parte dessa história e escrever a Osasco do futuro mais inteligente”, destacou o prefeito Rogério Lins.

Luciano Camandoni, secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, reforçou: “Daqui vão sair as grandes ideias para dar sustentabilidade para nosso município ser inteligente, ser uma cidade que realmente faça a diferença na vida das famílias. A Setide está capitaneando o projeto e sua implantação, mas a realização será feita por todos os servidores e técnicos indicados para o trabalho”.

A apresentação do plano foi realizada pela diretora do Departamento de Governança, Projetos e Inovação da Secretaria Executiva de Inovação e Tecnologia (SEIT), Talita Bottas, e o gerente executivo do projeto, Aguinaldo Aragon Fernandes, professor em gestão empresarial e gestão de tecnologia da informação da Fundação Instituto de Administração (FIA) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), considerado um dos maiores especialistas brasileiros em Gestão da Tecnologia da Informação e o principal autor nacional nos temas pertinentes à gestão da TI.

“O plano estratégico de tecnologia para as cidades inteligentes vai nortear de forma mais assertiva a atuação da municipalidade. Osasco conquistou outro patamar, não sendo mais comparada a cidades, mas sim a capitais, não apenas por conta de seu produto interno bruto e arrecadação, mas por estar construindo um ecossistema de inovação que tem atraído cada vez mais empresas e tem gerado mais emprego, renda e qualidade de vida aos cidadãos. Acreditamos no potencial da tecnologia para enfrentar a problemática urbana e transformar a gestão e a vida dos cidadãos”, explicou Bottas.

Os trabalhos têm início de imediato. Entre 27/3 e 27/4, os técnicos começarão a seguir o cronograma de reuniões, pesquisas, atividades, workshops e elaboração de novos projetos, que têm duração média de 12 meses de execução, para a evolução de Osasco como cidade inteligente.

“As secretarias vão começar a sentir-se parte desse processo e essa aproximação será feita por meio das equipes técnicas executoras. Queremos aproveitar os projetos, as ideias que forem surgindo e, com isso, conseguir oferecer serviços melhores à nossa população por meio de políticas públicas mais eficientes, atrair novas empresas para o município e colocar Osasco em mais evidência”, reforçou o secretário executivo de Inovação e Tecnologia, Alex Soares de Oliveira.

O deputado estadual, Gerson Pessoa, prestigiou o evento e relembrou sua atuação frente à Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, em julho de 2021.

“É com imensa satisfação que venho a este evento como deputado estadual agora empossado. Tive o prazer de estar à frente da Setide e sei da capacidade deste time. A criação do Plano Estratégico de Tecnologia se faz necessário para cada vez mais levar aos munícipes serviços de qualidade. Já no meu primeiro dia de trabalho como deputado na ALESP, colhi assinaturas para criação de uma comissão de políticas públicas voltada à área de tecnologia e inovação para ajudar as cidades do Estado no seu desenvolvimento”, comentou.

Também prestigiaram o evento, a vice-prefeita, Ana Maria Rossi, organizadores, secretários municipais, entre outros.