Zona Norte recebe 2ª unidade do Conselho Tutelar  

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

Com uma infraestrutura ampla, composta por recepção, cinco salas de atendimento, sala de reuniões, brinquedoteca, refeitório, copa, banheiros, lavanderia, setor de arquivamento e atendimento para PCDs, a Secretaria Executiva da Infância e da Juventude da Prefeitura de Osasco entregou na quinta-feira, 16/3, a segunda unidade do Conselho Tutelar da zona Norte. A nova sede, situada à Rua General Labatut, 174, no Jardim Piratininga, tem fácil acesso e contribuirá no atendimento das demandas da zona Norte, afirmou o secretário de Governo, Sérgio Di Nizo, que na ocasião, representou o prefeito Rogério Lins.

“Essa é uma tarde importante para nossa cidade, pois entregamos mais uma unidade de Conselho Tutelar na zona Norte, que vem somar no atendimento de nossa demanda regional. O Conselho Tutelar II tem boa localização, o que é importante, pois facilitará a vida dos munícipes que usarão o serviço. Escolher um local não é fácil, mas quando a gente tem parceria, tudo se torna mais fácil, e aqui construímos uma grande parceria entre os conselheiros tutelares, a Secretaria Executiva da Infância e da Juventude, o CMDCA e nosso governo. Quando se cria essa sintonia, de todo mundo caminhando num mesmo propósito, a gente consegue entregar cada vez mais para nossa cidade e atender bem, com muito carinho e respeito as famílias, buscando sempre fazer o nosso melhor, e o prefeito Rogério Lins quer entregar ainda muito mais para Osasco”, disse Di Nizo.

A Secretária Executiva de Infância e Juventude de Osasco (SEIJ), Vitória Silvestre destacou que “o trabalho dos conselheiros tutelares é essencial na cidade, pois visa a garantia de direitos e a proteção de nossas crianças, que é uma política de prioridade absoluta.

“Foi identificado através do sistema nacional de registro e tratamento de informações, o SIPIA Conselho Tutelar, que nossa demanda aumentou muito na região Norte, que é a mais populosa na nossa cidade, e naturalmente já tem o maior número de ocorrências, então precisávamos urgente de um novo espaço. Inaugurar esses Conselhos é muito significativo para a gente, porque mostra a importância de atuação não só da SEIJ, mas também de toda a rede de proteção, de todo o fluxo que funciona envolvendo diversas secretarias como Sáude, Assistência Social, Esporte, Cultura, Educação, buscando garantir que o futuro do nosso país seja um futuro promissor para nossas crianças e adolescentes, com eles protegidos e com seus direitos conquistados”.

O Conselho Tutelar Norte I entrará em reforma ainda em março, portanto, temporariamente, o atendimento será transferido para a unidade Norte II, no Piratininga, onde os conselheiros Valci, Denise, Arthur, Rosemary e Zina (Unidade I) permanecerão em atendimento no local até que reforma seja concluída e os novos conselheiros eleitos.

“Essa é uma importante conquista do nosso governo. Nessa gestão tivemos uma maior valorização e um aumento no número de Conselhos Tutelares. Teremos quatro e isso é muito importante. É marca do nosso governo entregar tudo o que podemos, e é nisso o que o prefeito Rogério Lins tem avançado. Entregar uma casa como essa, ampla, equipada, prática e dinâmica da criança e do adolescente, e das famílias no acolhimento, é um marco para nossa cidade. Gratidão! Gratidão também a todos os conselheiros, porque o trabalho de vocês é uma missão. Só vocês sabem o caminho difícil que percorreram para para se tornarem conselheiros tutelares, então, meus parabéns e minha gratidão a todos”, reforçou o presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Osasco (CMDCA), Pedro Paulo da Silva.

A cerimônia de inauguração contou com a presença dos conselheiros tutelares das regiões Norte I, Centro e Sul, do secretário adjunto de Planejamento e Gestão, Luiz Henrique do Nascimento, entre outros convidados.

Serviço

Conselho Tutelar Norte II

Rua: General Labatut, 174 – Piratininga

Atendimento: segunda a sexta, das 8h às 18h

Contato: 11 3651-8782

Plantão: 97368-9689

Bairros atendidos: Rochdale, Jardim D’Avila, Portal D’Oeste, Colinas D’Oeste, Jardim Elvira, Vila Serventina, Canaã, Imperial, IAPI, São João da Bela Vista, Mutinga, Helena Maria, Industrial Anhanguera, Munhoz, Mazzei, Piratininga, Marieta, Bel Jardim, Jardim Ivone, Jardim Simões, Vila Menck, Três Montanhas, Baronesa, Remédios, Vila São José, Vila Ayrosa, Açucará, Jardim Plantina, Santá Fé, Bandeirante e Aliança.

Demais regiões

Centro

Rua José Bacareli, 78 – Vila Campesina

Telefone: 3683-5770/ 94199-2962 (WhatsApp)

Atendimento por agendamento: das 8h às 18h

Bairros que atende: Jardim Adalgisa, Bela Vista, Bonfim, Campesina, Centro, Cidade das Flores, Jardim Cipava, Continental, Industrial Altino, Jardim das Flores, Km 18, Presidente Altino, Quitaúna, São Pedro, Jardim Umuarama, Vila Militar, Vila Osasco, Vila Yara e Vila Yolanda.

Zona Sul

Rua São Manoel – 38 – Jardim Veloso

Telefones: 3684-0212/ 2183-8675/99751-8186 (WhatsApp)

Atendimento por agendamento: das 8h às 18h

Bairros que atende: Jardim Bandeira, Jardim Bussocaba, City Bussocaba, Jardim Conceição, Jaguaribe, Jardim Veloso, Jardim D’Abril, Jardim Roberto, Metalúrgico, Jardim Novo Osasco, Jd. Padroeira, Raposo Tavares, Jd. Santa Maria e Jd. Santo Antônio.