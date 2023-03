CMDCA abre chamamento público para projetos voltados às crianças e adolescentes 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) publicou na edição nº 2409, de 17/03, da Imprensa Oficial do Município (IOMO), o Edital de Chamamento Público, para análise e seleção de propostas para a celebração de parcerias com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), inscritas no CMDCA e que desenvolvam projetos voltados à promoção, proteção e a defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. A sessão pública de abertura do Chamamento acontece dia 27/03, das 10h às 16h, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, localizada na Rua Dimitri Sensaud de Lavoud, s/n, Centro. Interessados em participar do processo, devem acessar o Edital completo e seus anexos, para consulta e impressão, no site: www.transparencia.osasco.sp.gov.br. Lembrando que é de responsabilidade das OSCs conferir rigorosamente cada requisito do Edital. A sessão pública para informação, esclarecimento e orientação acerca do Edital, próxima etapa do processo, está marcada para o dia 04/04, das 10h às 16h, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva. Serviço Chamamento Público nº 001/2023 Sessão pública de abertura do Chamamento Data: 27/03, Horário: 10h às 16h Local: Sala Luiz Roberto Claudino da Silva Rua Dimitri Sensaud de Lavoud, s/n, Centro. Sessão Pública para informação, esclarecimento e orientação sobre o Edital Data: 04/04 Horário: 10h às 16h Local: Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (anexa ao Paço Municipal) Rua Dimitri Sensaud de Lavoud, s/n – Vila Campesina. Edital completo e seus anexos, para consulta e impressão: www.transparencia.osasco.sp.gov.br

Conteúdo oficial – Verificado

