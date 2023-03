Texto: Lucas Pedrosa

Imagens: Marcelo Deck Osasco iniciou na segunda-feira, 20/3, a Semana da Água 2023, que neste ano, tem como tema: “Água para o desenvolvimento sustentável”. As atividades seguem até sexta-feira, 24/3, com palestras de especialistas sobre o tema, além de ação de plantio. A abertura da Semana da Água 2023 aconteceu na ETEC Dr. Celso Giglio, na Vila dos Remédios. Alunos dos cursos técnicos de Química e Meio Ambiente assistiram uma palestra sobre o tema. Os secretários Fábio Grossi (Meio Ambiente e Recursos Hídricos), e Waldyr Ribeiro (Serviços e Obras) estiveram na escola onde conversaram com os estudantes e falaram da importância da ação. “A água é um dos principais recursos que o meio ambiente nos oferece, porém ele pode ser esgotável. Então é importante que tenhamos consciência disso e que cuidemos da água como um bem preciosíssimo”, disse Fábio Grossi. “Será uma semana com diversas palestras e encontros só para falarmos desse recurso natural que é fundamental para todos nós”, concluiu. A Semana da Água busca mobilizar escolas, empresas e representantes da sociedade civil em geral, com o objetivo de dialogar sobre temas e divulgar projetos voltados à preservação ambiental. Confira abaixo a programação: ÁGUA PARA COOPERAÇÃO: PALESTRA SOBRE SERVIÇOS EM PROL DO MEIO AMBIENTE – Dia: 21/03

– Horário: 10h30 às 15h

– Endereço: ETEC Professor André Bogasian (Rua Manoel Rodrigues, 155 – Bonfim) Auditório:

– Estande Agricultura Urbana

– Estande Cooperativas de Material Reciclável

– Estande Maquete casa sustentável – E.E. Prof. Orlando Geribola

– Estande Defesa Civil PALESTRA COM A NUTRICIONISTA LUCIANA SAMPAIO – Dia: 22/03

– Horário: 8h30 às 9h30

– Endereço: JUCO Osasco (Rua Rubens do Amaral, 180 – Bela Vista) II FÓRUM DA ÁGUA EM OSASCO: ÁGUA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – Dia: 22/03

– Horário: 18h30

– Endereço: Auditório da Faculdade Anhanguera (Av. dos Autonomistas, 1325 – Vila Campesina) Palestrantes: Professora Paula Batich – Doutora em Saúde Global e Sustentabilidade (USP), Mestre em Tecnologia Ambiental (IPT), Pós-graduada em Gestão Ambiental (SENAC) e Graduada em Biologia (UMESP). Atua como coordenadora e professora de curso de Pós-Graduação no Senac Osasco. Experiência de 18 anos na área de sustentabilidade e com gestão de projetos em contextos sociais, ambientais e educacionais, em organizações do 1º, 2º e 3º setor. – Professora UFSC Marta Ângela Marcondes – Possui graduação em Ciências e Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Medicina Translacional da Universidade Federal de São Paulo, Mestre em Educação, Administração e Comunicação, especialização em Ecologia e em Morfologia. Atualmente é Professora, Coordenadora de Projetos, Gestora do Curso de Gestão Ambiental. – Sandra Carvalho Gonçalves – Graduada em Engenharia Química Industrial, pós-graduada em gerenciamento de meio ambiente e mestre em educação matemática. Experiência mais de 20 anos em estudos e projetos de Sistema de abastecimento de água, coordenação em projetos executivos com supervisão de equipes, gerenciamento de projetos. ÁGUA PARA O CLIMA, RESILIÊNCIA E MEIO AMBIENTE: PALESTRA DA DEFESA CIVIL – Dia: 23/03

– Horário: 9h

– Endereço: Zona Sul – EMEF Elídio Mantovani Monsenhor (R. Nelson Mandela, s/n – Jardim Primeiro de Maio)

– Horário: 14h

– Endereço: Zona Norte – CEU Zilda Arns (R. Thêda Figueiredo Rega, 155 – Jardim Elvira) ÁGUA PARA DESENVOLVIMENTO: PALESTRA SOBRE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO – Dia: 23/03

– Horário: 9h às 11h

– Local: Senac Unidade Osasco (R. Dante Batiston, 248 – Centro) ÁGUA NA DÉCADA PARA A AÇÃO: PLANTIO DE RECUPERAÇÃO DA NASCENTE AUDAX – Dia: 24/03

– Horário: 9h

– Local: Estádio Municipal Elzo Piteri – AUDAX (R. Iolanda Tredezini Mossi, 252 – Jardim das Flores) VISITA ETA VARGEM GRANDE PAULISTA: CAPACITAÇÃO DOS GESTORES DA EDUCAÇÃO

– Dia: 24/03

– Horário: 9h e 14h

– Local: Estrada Mineração Ouro Branco, 660 – Retiro Paulista



