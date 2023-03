Prefeito anuncia reabertura do posto de Pronto Atendimento durante posse do conselho de saúde

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco realizou na segunda-feira, 20/3, na Sala de Reuniões do Gabinete do Executivo, a solenidade de posse dos novos membros do Conselho Gestor e Municipal de Saúde (CMS), vinculado à pasta, conforme Lei nº 3969/205 e Resolução CMS 267, de 21 de julho de 2022.

O documento de posse foi assinado pelo prefeito Rogério Lins, que estava acompanhado dos secretários de Saúde, Fernando Machado (titular) e Suzete Souza Franco (adjunto). Também participaram do ato, a vereadora Juliana, do Ativoz, os novos conselheiros do biênio 2023-2025, os secretários municipais Sérgio Di Nizo (Governo) e coronel Virgolino (Segurança e Controle Urbano), o chefe de gabinete da Saúde, Dr. João Ricardo Morina, entre outros.

“Esse conselho está bem representado e o que me deixa ainda mais contente é saber que todos os que estão aqui conhecem bem os desafios que têm pela frente, o de construirmos juntos uma Saúde ainda melhor para Osasco”, comentou Lins.

O chefe do executivo relembrou os tempos difíceis de pandemia e reconheceu, novamente, o empenho e a dedicação de cada profissional de saúde do município e pediu uma salva de palmas a todos eles. “Vocês que estarão na ponta, no dia a dia, levem nosso agradecimento a todos os nossos profissionais”, agradeceu.

Durante a cerimônia, o prefeito Rogério Lins anunciou novidades e falou ainda sobre as entregas que estão para acontecer, como a entrega da nova UBS do Jardim Bonança, a entrega de reforma das UBSs do Piratininga e Baronesa e do Pronto-Socorro Osmar Mesquita, da próxima etapa de reforma da Maternidade Amador Aguiar, a regularização do piso salarial dos profissionais da saúde, a entrega do Hospital da Criança e da Mulher, entre outras ações. O prefeito também anunciou a reabertura do PPA (Posto de Pronto Atendimento) do Novo Osasco e a construção de um segundo PPA, no bairro do Munhoz Júnior.

O secretário de Saúde, Fernando Machado, também destacou alguns acontecimentos no setor, como a comemoração nessa segunda-feira, 20, dos 22 anos do Banco de Leite de Osasco, que presta um excelente serviço a muitas famílias e tem à frente a dra. Maria Tereza; e a premiação do trabalho desenvolvido no Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS Infantil) sobre saúde mental infantil, reconhecido durante congresso nacional. “Tais reconhecimentos nos mostram que estamos no caminho certo, mas ainda há muito o que se fazer. Podem contar conosco”, reforçou Machado.

Conselho Gestor Biênio 2023-2025

Titulares base Usuário: Eduardo D. Real, Hilário R. Oliveira, Anor G. M. Junior, Cristiane. A. J. Souza

Titulares base Servidor: Ariane Fuccilli, Rita de Cássia F. Lourenço, Silvia R. M. Fonseca, Francisca C. Lins

Titulares base Associação: Josmar R. Oliveira, Francisco E. Rodrigues, Flávio M. Teixeira, José A. Carvalho

Titulares base Prestador de Serviço: Rejane Costa Oliveira

Titulares base Governo: Suzete S. Franco, Giovana A.S. C.R. Andrade, Edna M. Brasil

Suplentes base Usuário: Simone S. S. Figueredo, Alfredo M. Silva, Paulo O. Almeida, Sônia R.B.A. Silva,

Suplentes base Servidor: Kátia S. R.S.Lima, Rogério L. Custódio, Maria do Rosário D. S. Duarte

Suplentes base Associação: Antônio R. Santos, Jackyara S. Santos, Patrícia F. Santos,

Suplentes base Prestador de Serviço: Oliver Mariano

Suplente base Governo: Juliana R. Silva, Arnaldo L. Barbosa, Érica L. Silva

Presidente da Comissão Eleitoral dos Conselhos Gestores e Municipal de Saúde: Teresinha Pereira e Silva

Serviço

O Conselho Municipal de Saúde atende pelo e-mail: [email protected]osasco.sp.gov.br

Mais informações no telefone: 3699-8900.