Por Deniele Simões. Fotos: Robson Cotait. A equipe de futebol amador Bayern Futebol Clube, do Jardim Rochdale, foi homenageada, nesta terça-feira (21), pelos vereadores da Câmara de Osasco. Os representantes do time estiveram no Plenário Tiradentes, onde receberam uma cópia da Moção de Aplauso, que é de autoria da vereadora Lúcia da Saúde (Podemos) e que congratula a equipe pelos seus cinco anos de existência. Lúcia da Saúde falou sobre o trabalho social realizado pelo Bayern, que vai além do futebol. “Eles são diferentes, pois levantam a bandeira da criança sem pornografia. Isso é muito importante; é um futebol de família e a família vem em primeiro lugar”, disse. A parlamentar falou do trabalho de Pablo Henrique, um dos membros da equipe, morto em 2020. “Era um menino que incentivava muitos outros meninos”, recorda. Hoje Pablo Henrique empresta seu nome à antiga rua Rosa Branca, local onde fica a sede do Bayern Futebol Clube. Além do futebol, o clube promove ações para integração das crianças e famílias, como competições de corrida e celebração da Páscoa, envolvendo a comunidade local. O presidente da Câmara, Carmônio Bastos (Podemos), parabenizou a colega pela moção e disse que o esporte amador promove lições e aprendizados na vida das pessoas. “Dali você tira só coisas boas. Estou hoje como presidente e devo muito ao esporte, especialmente ao futebol, e minha missão é devolver um pouco o que o esporte me proporciona”. Para Carmônio, o esporte amador promove melhorias ao próximo e conduz os jovens a caminhos adequados. MULTIMÍDIA »» FOTOS [breve] | VÍDEO (ÍNTEGRA) [breve]

Conteúdo Oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.