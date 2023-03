Câmara de Osasco aprova projeto para reaproveitar água em prédios

Por Deniele Simões. Fotos: Robson Cotait. A Câmara de Osasco aprovou oito moções e dois projetos na Sessão Ordinária desta terça-feira (21). Um dos destaques é a proposta sobre reaproveitamento de água em prédios da cidade. O projeto é de iniciativa do vereador Zé Carlos Santa Maria (Patriota), que cria normas para regulamentar a conservação, o uso racional e o reaproveitamento das águas em edificações privadas. O objetivo da proposta é evitar o desperdício de água, que é bastante comum nas cidades brasileiras. No caso de Osasco, a situação não é diferente e tende a ficar pior, devido ao crescimento nas construções de novos prédios e à falta de normas municipais sobre reaproveitamento dos recursos hídricos nos edifícios privados. Para Santa Maria, criar uma norma específica que garanta o uso racional da água será fundamental para evitar o desperdício de água e colaborar com o meio ambiente. O parlamentar também acredita que a medida vai refletir de forma positiva no bolso dos moradores e condôminos, ao gerar redução na tarifa de água. O projeto prevê soluções como o reuso da água, a captação das águas das chuvas para reaproveitamento, assim como a perfuração e manutenção de poços artesianos, dentre outras alternativas. A matéria passou em segundo turno e agora segue para a análise do prefeito Rogério Lins (Podemos), que poderá sancioná-la ou vetá-la. MULTIMÍDIA »» FOTOS [breve] | VÍDEO (ÍNTEGRA) [breve]

