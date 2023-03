Vereadora cobra regularização de moradias da Ocupação Esperança

Por Charles Nisz. Fotos: Robson Cotait. Na Sessão Ordinária realizada nesta terça (21), a vereadora Juliana da AtivOz (PSOL), por meio de uma Moção de Apoio, cobrou a regularização fundiária da Ocupação Esperança, localizada no Jd. Santa Fé, na zona norte da cidade. Na Tribuna, Juliana comentou a demora na resolução desse problema habitacional. “Apesar de ser um bairro estruturado, com espaço para unidade de saúde e creche, 500 famílias esperam pela regularização de suas moradias há 10 anos”. Batista Comunidade (Avante), Pelé da Cândida (MDB) e o presidente da Casa, Carmônio Bastos (Podemos), endossaram a Moção de Juliana. “Esperamos também o parecer da área jurídica da Prefeitura para resolver essa questão”, declarou Bastos. “É uma situação deplorável. Essas pessoas merecem moradia digna. Uma maneira drástica de resolver isso seria desapropriar prédios de devedores de IPTU e criar moradias populares para essas pessoas”, disse Pelé. MULTIMÍDIA »» FOTOS [breve] | VÍDEO (ÍNTEGRA)

Watch this video on YouTube

Conteúdo Oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.