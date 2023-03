Rochdale terá nova praça com área de lazer e convivência

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck O prefeito de Osasco, Rogério Lins, esteve no Rochdale, na segunda-feira, 20/3, para acompanhar os últimos detalhes das obras da nova praça, na Rua Santa Rita, ao lado da Fábrica de Cultura. A nova área verde é ampla e contará com uma marquise para realização de eventos ao ar livre, área pet, playground, espaço de convivência, quadra poliesportiva e pista de skate, além de paisagismo, plantio de árvores frutíferas, iluminação de LED e novo calçamento, com sistema de drenagem de água. Outra novidade é a academia de alto rendimento, completa, com equipamentos em aço inox e piso emborrachado, pronta para oferecer mais qualidade de vida aos moradores. Segundo explicou o secretário adjunto de Habitação, Alex da Academia, que acompanhava a visita técnica, esse padrão de academia ao ar livre é único em Osasco e foi adquirido pelo município para compor a nova praça do Rochdale. Os aparelhos têm maior durabilidade e modelos como esses são exclusivos em algumas cidades, como São Paulo, que tem instalação nos parques Villa-Lobos e do Povo, e em Recife/PE. Acompanhado pelos secretários municipais Pedro Sotero (Habitação), Rodolfo Rodrigues Cara (Esporte, Recreação e Lazer), Thiago Silva (Comunicação), Eder Maximo (Planejamento e Gestão), o prefeito Rogério Lins aproveitou a vistoria para conversar com moradores locais. “O Rochdale é uma região que está em total transformação. Aqui moravam mais de mil famílias em casa de palafitas. Com a urbanização, o córrego foi canalizado, agora estamos fazendo uma nova avenida, a Transversal Norte. A Fábrica de Cultura foi entregue e segue oferecendo muitos cursos para toda a comunidade. Nas próximas semanas, vamos entregar aqui um novo espaço, com área pet, playground, uma academia num modelo totalmente diferenciado e com vários equipamentos e, ao lado, uma pista de skate e uma quadra poliesportiva, tudo para proporcionar ainda mais qualidade de vida aos moradores da região. Seguimos a nossa missão”, reforçou o prefeito. A entrega da nova praça, que faz parte do calendário de comemorações dos 61 anos de Osasco, está prevista para o final de março, entre 29 e 31/3. Sobre a Urbanização integrada do Rochdale: além da canalização do Braço Morto do Rio Tietê, a obra contempla abertura de vias, regularização fundiária; construção de moradias; implantação de quadras poliesportivas, academias ao ar livre e praças em áreas ao longo do córrego; paisagismo e plantio de árvores, entre outros benefícios para mais de 70 mil famílias dos bairros Rochdale, Canaã e Aliança.

Conteúdo oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.