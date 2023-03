Representante do bolsa atleta conquista campeonato de muay thai

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação A atleta Bárbara Aranda Silva, representante do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, participou no domingo 19/03, do Super Girls de Muay Thai, realizado no Portuários Stadium, em Santos. Bárbara competiu na categoria de 48 kgs contra a atleta Joyce Fernanda, em uma luta bem disputada. No primeiro round, a osasquense impôs seu jogo acertando duros golpes de mão em sua adversária. Já no 2º round, manteve o jogo de mão dura e postura no clinch, levando novamente vantagem sobre sua oponente. No 3º round, Bárbara demostrou leve cansaço, mas no final da luta conseguiu recuperar-se, conquistando a vitória “Parabéns a atleta e ao treinador Gilberto Souza, que competiram em um dos maiores estádios de Muay Thai do país, trazendo ótimo resultado para o município”, destacou o secretário de Esporte, Rodolfo Cara.

Conteúdo oficial – Verificado

