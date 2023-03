Principais músicos no quarto trimestre de 2022 do Reino Unido, por fama Os artistas musicais mais famosos de todos os tempos no Reino Unido a partir do 4º trimestre de 2022 – Veja

Já tinha ouvido falar sobre isso? Apuração de pesquisa internacional. Traduzido por PO.

Tema: Principais músicos no quarto trimestre de 2022 do Reino Unido, por fama Os artistas musicais mais famosos de todos os tempos no Reino Unido a partir do 4º trimestre de 2022

Característica Parcela de entrevistados Adele 99 % Freddie Mercury 99 % Celine Dion 99 % Elton John 99 % Lady Gaga 98 % Kylie Minogue 98 % Spice Girls 98 % Mariah Carey 97 % Justin Bieber 97 % ABBA 97 % Britney Spears 97 % Tina Turner 97 % Phil Collins 97 % Ed Sheeran 97 % Robbie Williams 97 % Oásis 97 % Jogo frio 97 % Justin Timberlake 97 % Os Beatles 97 % Taylor Swift 97 %

