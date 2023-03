Osasco recebe maior evento de Muay Thai do Brasil

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação O maior evento de Muay Thai do Brasil, o Attack Fight, aconteceu pela primeira vez em Osasco no sábado, 18/03. Cerca de 3 mil pessoas prestigiaram as lutas profissionais, com transmissão ao vivo pelo Canal homônico para mais de 140 países, realizadas no Ginásio José Liberatti, em Presidente Altino. Foram nove lutas profissionais, entre elas a disputa do cinturão envolvendo Kevin Caveirinha (Brasil) e Badr Attif (Marrocos). A vitória ficou com o marroquino, que ganhou uma passagem de ida e volta para Tailândia, 30 dias de treinamento especializado, R$ 3 mil e um anel comemorativo do Attack Fight. Outros grandes nomes das artes marciais prestigiaram o evento, como Wanderlei Silva, Wilson Djavan, Bruno Hulk, Gerson Teófilo, Tiago Toguro, entre outros. “A cidade abraçou a proposta e gostamos muito de como fomos recebidos. O show foi entregue e o público vibrou muito com as lutas. Estou com a sensação de missão cumprida”, destacou o árbitro do Attack Fight. “Quero agradecer aos organizadores do evento pela confiança e parceria. Foi muito importante receber esse evento em nosso município”, declarou o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara. Confira os resultados: 1º Tainã Ursa X Keth Russo 57kg Campeã Tainã Ursa 2º Tuca Calixto X Pedro Caveirinha 57kg Campeão Tuca Calixto 3º Arthur Colucci X Richard Rodrigues Campeão Arthur Colucci 4º Rhuam Show X Israel dos Santos 57kg Campeão Israel Santos 5º Gui Carvalho X Bruno Predador 71kg – Muay Extreme Campeão Gui Carvalho 6º Anderson Nascimento X Sonny Santos Campeão Anderson Nascimento 7º Rhuam Show X Hygor Vieira Empate Técnico 8º Felipe da Rosa X Rodolfo Conceição 75kg – Defesa De Cinturão Campeão Felipe da Rosa 9º Ramon X Mascote 60kg – Disputa De Cinturão Campeão Ramom 10º Kevin Caveirinha (Brasil) X Badr Attif (Marrocos) 63,5kg Luta Internacional Campeão Bradr Attif

Conteúdo oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.