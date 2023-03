Osasco tem nova integrante na Seleção Brasileira de Cheerleading

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação A nova representante do bolsa atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco, Júlia Rigaud Pontes, 14, foi selecionada para participar do Campeonato Mundial de Cheerleading, em Orlando, em abril. A atleta iniciou aos 4 anos no ballet e, aos 7, começou a treinar na Ginástica Artística de Osasco com uma rotina de segunda a sábado, quatro horas por dia, onde iniciou em diversos campeonatos paulista, estadual e nacional. Aos 12 anos, a atleta decidiu deixar a Ginástica Artística, mas continuar em algum outro esporte. Foi quando recebeu o convite para fazer o Try Out e conhecer o Cheerleading. “Foi amor à primeira vista. Comecei a treinar imediatamente aos finais de semana”, relembrou ela. Os treinos do Team Brasil acontecem todos os sábados e domingos, em Brasília e, durante a semana, Júlia treina com a coach Fernanda Passatore, do Galaxy Cheerleading. “Agradeço ao secretário de Esporte por me dar a oportunidade de representar Osasco, e aos técnicos, Clayton, Silvia, Denise, Bia, Marcia e Maria, que me ensinaram muito na ginástica artística. Tenho uma boa base para me dedicar ao Cheerleading. Agradeço ainda a Fernanda Passatore, coach e proprietária do Galaxy All Star, pelo apoio e ensinamentos no Cheerleading”, disse a atleta. Confira as conquistas de Júlia no Cheerleading: – 1° all girl stunt nível 3 (individual – nacional) 2021 – 3° team cheer all girl nível 2 (nacional) 2021 – 1° all girl stunt nível 4 (individual – nacional) 2022 – 1° Coed stunt nível 4 (individual – nacional) 2022 – 2° team cheer coed nível 3 (estadual) 2022 – 3° Best tumbling nível 2 (individual – nacional) 2022 – 4° team cheer coed nível 2 (brasileiro) 2022 – 5° team cheer coed nível 2 (nacional) 2022

Conteúdo oficial – Verificado

