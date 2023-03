Vereador apresenta projeto para orientar idosos contra golpes na internet

Por Charles Nisz. Fotos: Robson Cotait. Tramita na Câmara Municipal de Osasco o Projeto de Lei 05/2023, de autoria do vereador Joel Nunes (Republicanos), para instituir no município a Campanha de Orientação aos Idosos contra fraudes e golpes praticados na Internet. “Após a pandemia, os idosos passaram a utilizar de modo constante as plataformas digitais, tornando-se vítimas fáceis de golpes e fraudes. Em decorrência do aumento do estelionato feito pela internet, a legislação passou a ser mais rígida, principalmente quando se trata de vítima idosa ou vulnerável, com pena aumentada de um terço”, justificou o parlamentar. Segundo Joel, os criminosos fazem ligações para as casas dos idosos e solicitam informações, como dados pessoais e sigilosos, expondo suas contas bancárias e patrimônios. Muitas vezes, se passam por funcionário do banco, pedindo ao cliente para realizar uma transferência como teste. A campanha será realizada, preferencialmente, a partir do dia 1º de outubro de cada ano (Dia Internacional do Idoso) e terá duração de uma semana. Já a campanha de orientação aos idosos terá duas frentes: uma educativa e outra preventiva. VEJA TODOS OS PROJETOS APROVADOS NA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023 MULTIMÍDIA »» FOTOS | VÍDEO (ÍNTEGRA)

