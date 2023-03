Prefeitura e Sesc oferecem curso de português para imigrantes

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Secom A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) em parceria com o SESC-Osasco, está com inscrições abertas para o curso gratuito “Português como língua estrangeira”, voltado para imigrantes e refugiados. As inscrições seguem até 24/03 e podem ser feitas das 8h às 16, no Portal do Trabalhador Centro, localizado na Rua Fiorino Beltrano, 300. A ação faz parte do Projeto Osasco Integra que tem como objetivo propor ações e estratégias para promover e ampliar o acesso ao trabalho, emprego e geração de renda aos segmentos sociais de alta vulnerabilidade e exclusão social. O curso que tem carga horária de 60 horas aula e certificado emitido pelo Senac (Português Básico), será realizado entre 03/04 e 08/05, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, na plataforma online Microsoft Teams. Destinadas a imigrantes, refugiados e solicitantes de refúgio, as aulas acontecem online, quatro vezes por semana, e o conteúdo do curso é baseado nos hábitos do cotidiano e costumes da cultura brasileira. Requisitos: – Ter idade mínima de 16 anos; – Possuir pacote de dados de internet para acessar as aulas, que serão desenvolvidas pela plataforma digital MS Teams; – CPF do titular Serviço Inscrições para o curso de Português como Língua Estrangeira seguem até 24/03 Horário: 8h às 16h Local: Portal do Trabalhador Centro Endereço: Rua Fiorino Beltrano, 300 – Centro Informações Telefones: (11) 3653-1177 ou 94287-9144 Telefone: (11) 3184-0904 e-mail: curso.osasco@sescsp.org.br

Conteúdo oficial – Verificado

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.