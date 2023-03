Exposição do CAPS Adulto Osasco percorre cidades da GSP

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck O CAPS Adulto Felício Gaspar (Centro de Atendimento Pisco-Social), vinculado à Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco, realiza desde janeiro de 2023, em função do Janeiro Branco (mês de reflexão sobre os cuidados com a saúde mental), a exposição “Jardim de Sentimentos”, com 19 pinturas e desenhos feitos pelos pacientes atendidos na unidade do Km 18 e que tem percorrido diversas cidades da Grande São Paulo, além da capital paulista. A ação conta com parceria da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo). Os terminais da empresa nos municípios de Osasco, Carapicuíba, Diadema e São Paulo já foram contemplados com as obras assinadas pelos artistas Alê Lima, Antônio Carlos Barros, Dayane da Silva, Eduardo Dionísio, Gabriela César, Gelcira Gomes, Gustavo Lima, Horácio Oliveira, Matheus Ramalho, Mirele de Jesus. Agora, “Jardim dos Sentimentos” segue em São Bernardo do Campo até 29/3 no Setor Administrativo da EMTU. Retornando a Osasco, a exposição estará disponível para ficar em alguns espaços públicos do município. “A exposição busca mostrar que o CAPS é um lugar onde a arte, a sensibilidade e a inteligência dos pacientes se fazem presente”, destacou o psicólogo João Roberto Oliveira e Silva, que atua no CAPS há 19 anos e é o responsável pela organização da exposição. Além dessa ação, o CAPS Adulto Osasco participa de outras atividades ao longo do ano. O último evento foi em 28/2, com o lançamento do livro “Intimidades Poéticas”. A publicação tem 64 páginas e reúne os escritos de 20 poetas e poetisas atendidos pelo CAPS Adulto. O evento aconteceu no Teatro Municipal Glória Giglio e reuniu autoridades e familiares dos usuários. No próximo mês, o Coral do CAPS “Fina Sintonia” fará participações em eventos da prefeitura e/ou entidades parceiras. Serviço CAPS Adulto Felício Gaspar

Atendimento a pessoas com mais de 18 anos em sofrimento psíquico intenso

Horário: das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira

Endereço: Sport Club Corinthians Paulista, 191 – Km 18

Contatos: (11) 3682-7278 e 3681-9254

E-mail: [email protected]osasco.sp.gov.br

