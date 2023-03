Vereador pede esclarecimento ao governo estadual por fila no CROSS

Por Charles Nisz. Fotos: Robson Cotait.

Na Sessão Ordinária realizada nesta terça-feira (21), o vereador Michel Figueredo (Patriota) apontou um problema que afeta o sistema de saúde na cidade. A gestão dos atendimentos pela Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS) tem gerado espera de mais de dois meses pelos pacientes. Figueredo lembrou da responsabilidade dos poderes federal e estadual, juntamente com o município, na gestão em saúde. “Muitas vezes, o cidadão pensa na gestão de saúde como responsabilidade apenas do município, mas ela é solidária entre os três poderes”. Também de acordo com o parlamentar, a demanda por saúde cresceu após a pandemia do vírus da covid-19. “Muitos procedimentos e tratamentos médicos ficaram represados por conta da necessidade do isolamento social exigido pela pandemia”, acrescentou ele. O vereador do Patriota pede explicações do governo estadual sobre a fila de espera no Cross: “Sabemos que o problema não é de hoje, mas vem de outras gestões do governo estadual. O gerenciamento pelo CROSS foi iniciado ainda em 2013. Carmônio Bastos, presidente da Câmara de Osasco, endossou a fala do colega. “O CROSS precisa ser estudado pela Nasa. Não se consegue entender o critério para atender os pacientes. Seria bom a convocação de uma audiência para esclarecimentos por parte do governo estadual”, disse o líder do Legislativo. VEJA TODOS OS PROJETOS APROVADOS NA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023 MULTIMÍDIA »» FOTOS | VÍDEO (ÍNTEGRA)

