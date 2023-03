Nossa História homenageia servidores que dedicam a vida a Osasco

Por Deniele Simões. Fotos: Robson Cotait. Servidores dedicados, de reputação inquestionável e com uma extensa folha de serviços prestados à cidade de Osasco. Esses são os pontos comuns entre os três homenageados do Programa Nossa História desta quinta-feira (23), tradicional ato cívico de hasteamento das bandeiras promovido pela Câmara Municipal. Nesta semana, o Nossa História homenageou três servidores públicos da Secretaria de Administração da Prefeitura de Osasco. Em nome da Frente Parlamentar Nossa História, o vereador Josias da Juco (PSD) lembrou a importância do ato cívico. “Trazer aqueles que ainda estão trabalhando, se dedicando, colocando o seu amor no que faz. É esse o propósito do Nossa História e de dar oportunidade para que as pessoas venham aqui hastear as bandeiras”, ressaltou. Josias também enfatizou o papel de cada um dos homenageados da 81ª edição do programa no cuidado e no acompanhamento a todo os servidores da cidade. O atual diretor do Departamento de Administração de Recursos Humanos da Secretaria de Administração da Prefeitura, Eduardo Matias da Silva, hasteou a bandeira do Brasil. Servidor desde 1990, Silva falou da missão de trabalhar com a gestão de pessoas. “Nós temos 1720 servidores, então, se você não tiver coração, você não trabalha. Você cuida do servidor a vida toda dele na prefeitura de Osasco”, afirmou. Servidora há 41 anos, Maria Antônia de Camargo Lima hasteou a bandeira do estado de São Paulo. Ela iniciou a carreira na extinta autarquia Prosasco e passou por vários setores da Prefeitura, como Escritório de Planejamento de Osasco, Departamento de Uso do Solo (DUS) e Secretaria de Planejamento e Gestão. Desde 2006, Maria Antônia presta serviços no Departamento de Administração de Recursos Humanos. Ela recordou os desafios vividos na carreira, a participação na editoração do Plano Diretor e se emocionou. “Não tenho palavras para falar, em tanto tempo de prefeitura e, ainda hoje, eu carrego o carinho de todo mundo”. Antônio Carlos Tiozzo atua na Prefeitura desde 1995 e hasteou a bandeira de Osasco. A exemplo da colega Maria Antônia, Tiozzo passou por diversos setores da Prefeitura e hoje também trabalha no Departamento de Administração de Recursos Humanos. O servidor falou da alegria em ser homenageado pelo Legislativo osasquense. “Eu fiquei emocionado, quase chorei, porque nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. Agradeço a todos os colegas de trabalho, que são amigos de verdade”, afirmou. O secretário municipal de Administração, Cláudio Monteiro, demonstrou satisfação em ver sua equipe homenageada e destacou o trabalho da pasta por aqueles que tocam o dia a dia da Prefeitura. “A partir do momento que a sua equipe é cuidada, bem tratada, lembrada, você também se sente parte também. Essa equipe que cuida de praticamente 17 mil servidores. Merecem toda a homenagem da Câmara e de toda a cidade de Osasco”, pontuou. MULTIMÍDIA »» FOTOS (breve) | VÍDEO (breve) | REPORTAGEM (breve) | EDIÇÕES ANTERIORES

