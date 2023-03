Prefeitura de Osasco realiza 2º Oz + Geek

Texto: Juliana Oliveira

Imagem: Divulgação A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria Executiva da Infância e Juventude, realiza nos dias 25 e 26 de março, das 10h às 18h, a segunda edição do Oz + Geek, um evento de cultura nerd, pop e geek, com temática de animes, cartoon, mangás, cinema, literatura, HQs, videogames e tudo que faz parte desse incrível universo. O festival integra as comemorações dos 61 anos de emancipação de Osasco. Com programação especial para atender todos os gostos e idades, o Oz+ contará com diversas atrações. No sábado, dia 25/03, o evento contará com abertura do DJ Alex e Alfa Equipe, karaokê, gincanas, concurso k-pop e cosplay, além de Balada Oz+Geek. Serviço Data: 25 e 26/03 Horário: das 10h às 18h Local: Escola de Artes de Osasco ao lado da Biblioteca Municipal (Avenida Marechal Rondon, 260 – centro) Confira a programação completa Oz + Geek 2023 – sábado 25/03 10h Abertura com dj Alex – Alfa Equipe 11h karaokê – Canta Aí (livre) – gincanas com brindes 12h Concurso K-Pop (Hi-defh entertainment) 13h30 premiação k-pop 14h Andriel Almeida 150h Banda Tsof 16h Genki Banda 17h Concurso Cosplay 18h40 Premiação Cosplay 19h Balada Oz+Geek – dj Alex – Alfa Equipe 20h Encerramento do Evento Oz + Geek 2023 – domingo 26/03 10h Abertura com dj Alex – Alfa Equipe 11h karaokê – Canta Aí (livre) – gincanas com brindes 12h Concurso K-Pop (Hi-defh entertainment) 13h30 Bate-papo (Mundo Geek e saúde mental) 14h Vinnie Pereira (Projeto Mophin Songs) 15h Banda Undertruck 16h Luiz Saga & Katoshi (acústico voz & teclado) 16h40 Esquenta Concurso Cosplay 17h Concurso Cosplay 18h40 Premiação Cosplay 18h50 Banda Freak Stella 20h Encerramento do Evento Nos dois dias Salas temáticas / primeiro andar 1- Guarda Volumes (Guilda dos Aventureiros) 2- Meu diário asiático 3- Haru panda 4- Sugar clube – maid café 5- Batman (casal cosplay oficial) 6- Black Red – Festival de Tatuagem 7- Magic Potter – Espaço Harry Potter 8- Animemomentsbrasil Ministros do Riso Espaço externos Exposição Star Wars APW – Festival de Luta Livre Darastrix – Espaço Medieval OS Party – Espaço Games Garimpeiros Geek – Espaço Retrô Games Espaço Just Dance Grande SP Giraya Card Games Zion Escola de Entretenimento Ex Exponencial – Robótica Espaço Arena Beyblade Carros Itasha – Exposição Tuning (domingo) Praça de Alimentação Área de stands – lojas em geral Espaço dos artistas independentes Feira de adoção de animais Área Gameplay – Hall de Entrada Espaço Just Dance Grande SP OS Party – espaço games Garimpeiros Geek – Espaço Retrô Games Giraya Card Games Zion Escola de Entretenimento Realidade Virtual Campeonatos de games Ex Exponencial – Robótica Área dos Artistas 1 – Renata – Reinbou Art 2 – Alana – Biscuit 3- Tom Ribeiro – Cartunista 4- Gabriela – gbueno.s ilustra 6- Chris Lobo – confeiteiro por acaso 7- Yuri Miyasato – yunyan ilustradora 8- Spook Poodle – acessórios 9- Dia Nacional da Sailormoon 10- Emily Arts -mdf personalizados 11- Mil Miu – ilustradora 12- Catarina – hotaru art´s Área dos stands & lojas 1- Game Shin Esquema 2- A Loja da Raposa 3- BGM Games 4- Bugi Mary – loja k-pop 6- Lolydreams 7- Artes por Acaso 8- Pixel Art 9- Aquarium Store 10- Mugiwara Geek Shop

