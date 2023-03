Câmara de Osasco aprova projeto sobre prevenção a doenças urológicas

Por Deniele Simões. Fotos: Robson Cotait. A Câmara de Osasco aprovou, durante a 13ª Sessão Ordinária, nesta quinta-feira (23), uma proposta que busca a conscientização e a prevenção às doenças urológicas e à saúde sexual masculina. O Projeto de Lei 76/2022, do vereador Michel Figueredo (Patriota), vai instituir em Osasco a Semana de Prevenção e Combate às Doenças Urológicas e de Promoção e Fomento da Saúde Sexual Masculina. “Como todos sabemos, o caminho da saúde é o preventivo. Esse projeto é sobre a importância de a gente conscientizar a cidade, os homens. Os números mostram que as mulheres vivem mais porque se previnem”, justifica Figueredo. De acordo com o projeto, a data deve ser comemorada na semana do dia 12 de setembro, quando também é celebrado o Dia do Médico Urologista. O objetivo da Semana Municipal é envolver os munícipes em ações de esclarecimento e prevenção às doenças urológicas; prevenir doenças do trato urinário e do sistema reprodutor masculino e urinário feminino. Além disso, incentivar o combate aos males da saúde sexual masculina, como os que afetam a próstata, por exemplo. O presidente Carmônio Bastos (Podemos) também destacou o caráter educativo da proposta de Michel Figueredo, como forma de incentivar os homens a cuidarem da saúde. “Realmente, segundo pesquisa, 59% dos homens não costumam ir ao urologista com regularidade”, justificou. Antes de ser analisado pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), o projeto aprovado nesta quinta-feira precisa passar por nova votação. Além desse projeto, os vereadores aprovaram seis moções, outros quatro projetos que estavam na pauta e acolheram um veto. A lista de todos os itens votados e aprovados está disponível no nosso site. VEJA TODOS OS PROJETOS APROVADOS NA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023 MULTIMÍDIA »» FOTOS | VÍDEO (íntegra)

